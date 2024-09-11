Движение по Глазковскому мосту ограничили в Иркутске до 15 сентября

С 11 сентября ввели ограничение проезда по Глазковскому мосту в Иркутске до 15 сентября 2024. На участке будут проводить диагностику трубопровода. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей областного центра.
— Необходимо сузить на одну полосу проезжую часть Глазковского моста при движении из Правобережного округа в Свердловский. Все восстановят к 17:00 15 сентября, — рассказали специалисты.
Ограничение движения по Глазковскому мосту в Иркутске до 15 сентября 2024 ввели для того, чтобы окончательно завершить подготовку к отопительному сезону. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с 13 по 20 сентября будут проводить фестиваль документального и анимационного кино. Организаторы бесплатно проведут встречи с режиссерами и сценаристами.