В Пермском крае за неделю от коронавируса скончались два жителя региона

В Пермском крае за неделю с 2 по 8 сентября зафиксировали рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 15%. Скончались два пациента.
В федеральном оперштабе сообщили, что за неделю на территории Прикамье выявили 636 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 81 случай больше прошедшего периода с 26 августа по 1 сентября.
Число госпитализированных пациентов с установленным диагнозом резко возросло на 16 человек — с 41 до 57. На 25 человек снизилось число выздоровлений пациентов — с 427 до 402 человек.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало о процентном соотношении заболевших жителей региона — на долю пермяков пришлось 52,2% от общего числа случаев заболевания. На 100 тыс. населения Прикамья приходится 24,4 случаев.
«Вариант “омикрон” коронавирусной инфекции идентифицируется в структуре лабораторно исследованных за последние 3 месяца в 100% случаев», — дополнили в краевом ведомстве.
В России за неделю госпитализировали 3166 человек, что на 7% больше предшествующей недели. Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 субъектах страны. Всего выздоровели за неделю 20 505 человек, рост составил 17,2%.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,28, недельный рост — 17,3%. Увеличение заболеваемости отметили в 68 субъектах РФ. За неделю в России скончались 34 человека.
В Пермский край возвращается ковид: рост заболеваний за неделю 33%. В Прикамье зафиксировали резкий недельный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.