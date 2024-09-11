Названы дата и место прощания с самым титулованным военным из Екатеринбурга Игорем Родобольским

Игорь Родобольский за 28 лет службы в армейской авиации принимал участие в боевых действиях в Афганистане, республиках Северного Кавказа. Среди его наград — три ордена Мужества, Звезда Героя Российской Федерации, орден Красной Звезды, медали «За воинскую доблесть» и многие другие.