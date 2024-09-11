Названы дата и место прощания с самым титулованным военным из Екатеринбурга Игорем Родобольским

Герой России скончался 8 сентября. Ему было 64 года.
Игорь Родобольский за 28 лет службы в армейской авиации принимал участие в боевых действиях в Афганистане, республиках Северного Кавказа. Среди его наград — три ордена Мужества, Звезда Героя Российской Федерации, орден Красной Звезды, медали «За воинскую доблесть» и многие другие.
После военной службы Игорь Родобольский возглавлял «Региональный центр патриотического воспитания» Свердловской области, регулярно посещал спортивные мероприятия, проводил встречи с учащимися в школах и вузах. Ранее ЕАН рассказывал о встрече героя с екатеринбургскими студентами. Редакция выражает соболезнования родным и близким Игоря Олеговича.