Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы дата и место прощания с самым титулованным военным из Екатеринбурга Игорем Родобольским

Прощание с самым титулованным военным России, екатеринбуржцем Игорем Родобольским состоится 12 сентября в 11:00 в Окружном доме офицеров. Об этом сообщает департамент информационной политики.

Источник: Донат Сорокин/ ТАСС

Герой России скончался 8 сентября. Ему было 64 года.

Игорь Родобольский за 28 лет службы в армейской авиации принимал участие в боевых действиях в Афганистане, республиках Северного Кавказа. Среди его наград — три ордена Мужества, Звезда Героя Российской Федерации, орден Красной Звезды, медали «За воинскую доблесть» и многие другие.

После военной службы Игорь Родобольский возглавлял «Региональный центр патриотического воспитания» Свердловской области, регулярно посещал спортивные мероприятия, проводил встречи с учащимися в школах и вузах. Ранее ЕАН рассказывал о встрече героя с екатеринбургскими студентами. Редакция выражает соболезнования родным и близким Игоря Олеговича.