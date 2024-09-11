В России придумали, как бороться с подделкой мёда

Один из самых простых и эффективных способов поддержать иммунитет — употребление мёда. Как правильно выбрать душистое лакомство и не купить сахарный раствор от мошенников, чем отличаются разные виды мёда и как его употреблять в пищу, чтобы сохранить все целебные свойства? Разобраться во всех этих вопросах нам помог гендиректор агрокомплекса «Гедеон», владелец единственной в Челябинской области стационарной пасеки и просто болеющий за своё дело пчеловод Иван Ковязин.