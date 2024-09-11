В России придумали, как бороться с подделкой мёда

Вал фальсификата на рынке мёда был связан с тем, что ранее в законе попросту не были прописаны критерии натурального мёда. Поэтому производители могли называть мёдом практически любой продукт, хотя бы отдалённо на него похожий. Например, мёд, сильно разбавленный сахарной патокой.
— Фактически допустимо было на банку с сахарным сиропом наносить надпись «мёд», что не приводило к привлечению к ответственности.
Но с 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в закон о пчеловодстве. Они ужесточают требования к качеству и безопасности мёда.
В категории продукции с маркировкой «мёд» должен быть представлен только натуральный продукт пчеловодства, в обязательном порядке соответствующий«19792−2017» «Мёд натуральный. Технические условия» и«31766−2022» «Меды монофлорные. Технические условия».
Теперь за продажу фальшивого мёда участникам рынка придётся нести ответственность по закону.
Один из самых простых и эффективных способов поддержать иммунитет — употребление мёда. Как правильно выбрать душистое лакомство и не купить сахарный раствор от мошенников, чем отличаются разные виды мёда и как его употреблять в пищу, чтобы сохранить все целебные свойства? Разобраться во всех этих вопросах нам помог гендиректор агрокомплекса «Гедеон», владелец единственной в Челябинской области стационарной пасеки и просто болеющий за своё дело пчеловод Иван Ковязин.