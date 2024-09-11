Освещение автомобильной дороги появится на плотине в Братске

На Братской ГЭС в этом и следующем году планируют модернизировать ливнеотводящие системы, обустроить пешеходные дорожки, сделать освещение правобережной грунтовой плотины. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
— В 2024 году планируется реализовать часть проекта — проложат кабельные линии и установят опоры освещения на участке автомобильной дороги, проходящей по правобережной грунтовой плотине до поворота на дачный поселок Зяба, — рассказали в пресс-службе мэрии.
В связи с этим с 14:00 12 сентября начнут проводить строительно-монтажные работы. Чтобы избежать пробок, изменят схему движения. Машины направят с правого берега по грунтовой дороге-дублеру. До какого числа это продлится еще не ясно. Левый берег ограничения не коснутся.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что до 15 сентября ограничили движение по Глазковскому мосту в Иркутске.