Освещение автомобильной дороги появится на плотине в Братске

В связи с этим с 14:00 12 сентября начнут проводить строительно-монтажные работы. Чтобы избежать пробок, изменят схему движения. Машины направят с правого берега по грунтовой дороге-дублеру. До какого числа это продлится еще не ясно. Левый берег ограничения не коснутся.