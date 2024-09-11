16 сентября во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут

По сообщению пресс-службы мэрии, на маршрут № 11 выйдут 13 новых низкопольных автобусов большого класса. По итогам открытого аукциона перевозками займется муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1». Специалисты сейчас готовят ЛиАЗы этого года выпуска для выхода на линию. Транспорт уже прошел техническое обслуживание. В каждом автобусе есть пассажирские уголки и информационные стенды, а салоны оформлены по обновленному брендбуку предприятия. Предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с детьми, кнопки вызова водителя, точки для зарядки мобильных телефонов и безналичной оплаты проезда. Естественно, транспорт оснащен системами видеонаблюдения, огнетушителями и другими средствами для безопасности пассажиров.