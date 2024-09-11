16 сентября во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут

Уже совсем скоро, в начале следующей недели островную территорию с центром Владивостока свяжет еще один маршрут. Автобусы с площади Борцов Революции будут ездить до Приморского Океанариума и в обратном направлении. Это поможет снизить нагрузку на другие маршруты и обеспечить комфортные условия для передвижения студентов и жителей Русского.
По сообщению пресс-службы мэрии, на маршрут № 11 выйдут 13 новых низкопольных автобусов большого класса. По итогам открытого аукциона перевозками займется муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1». Специалисты сейчас готовят ЛиАЗы этого года выпуска для выхода на линию. Транспорт уже прошел техническое обслуживание. В каждом автобусе есть пассажирские уголки и информационные стенды, а салоны оформлены по обновленному брендбуку предприятия. Предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с детьми, кнопки вызова водителя, точки для зарядки мобильных телефонов и безналичной оплаты проезда. Естественно, транспорт оснащен системами видеонаблюдения, огнетушителями и другими средствами для безопасности пассажиров.
«Подобран водительский состав. Так как маршрут и автобусы новые, работать будут опытные водители, имеющие большой стаж», — рассказал директор ВПОПАТ № 1 Алексей Яньшин.
Кстати, автобусы уже обкатали. В тестовом режиме они выезжали по маршруту и даже бесплатно возили пассажиров.
Стоит отметить, что во Владивостоке уделяется большое внимание обновлению подвижного состава общественного транспорта. Такую задачу поставил глава столицы ДФО Константин Шестаков. По данным администрации города, только за последние три года на дороги вышло 292 новых автобуса различного класса — это почти половина автобусного парка. В этом году для «ВПОПАТ № 1» мэрия приобрела 20 новых автобусов марок ЛиАЗ и ПАЗ.