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В Пулково запустили ночной шаттл от парковки до терминала

Шаттл будет курсировать с 01:00 до 05:00 каждый час.

В Пулково запустили бесплатный ночной шаттл от парковки P0 до терминала. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Теперь пассажиры могут оставить свой автомобиль на бесплатной парковке P0 и добраться до аэропорта на бесплатном трансфере.

Пресс-служба аэропорта Пулково

Шаттл будет курсировать с 01:00 до 05:00 каждый час. Маршрут включает остановки Outlet Village Pulkovo, ТРК «Лето», «Внуковская улица», парковка Пулково P4.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский аэропорт обслужил 14,1 млн пассажиров по итогам восьми месяцев. Среди российских направлений самыми популярными являются Москва, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург.