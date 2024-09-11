В пяти районах Петербурга введут дорожные ограничения из-за ремонтных работ

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Отмечается, что на Васильевском острове с 11 по 12 сентября будут проходить ремонтные работы, в связи с чем проезд по Румянцевской площади — от улицы Репина до 2−3-й линий В. О. — будет закрыт. Планируется также усовершенствование светофоров, во время которого с 11 сентября по 14 октября ограничат движение транспорта на перекрестке Наличной улицы и Малого проспекта В. О.
Кроме того, в Центральном районе с 11 по 17 сентября собираются прокладывать газопровод. Как следствие, участок Рязанского переулка, проходящий от Лиговского проспекта до Воронежской улицы, будет закрыт.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал о введении дорожных ограничений и перекрытий на Невском проспекте из-за предстоящего 12 сентября традиционного крестного хода по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.