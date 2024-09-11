Жителям Татарстана будут платить за жалобы на нарушителей ПДД

Всего в списке семь видов нарушений, видеозаписи которых будут оплачиваться. Самые большие выплаты предусмотрены за ролики, на которых запечатлено, как водитель выгружает или сбрасывает из авто отходы производства, а также выезжает на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления. За это жители могут получить по 1 150 и 1 440 рублей соответственно.