Жителям Татарстана будут платить за жалобы на нарушителей ПДД

«Сумма вознаграждения составляет 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа применяемой статьи Административного кодекса РФ (без учета налогов и сборов) и 10 процентов от суммы административного штрафа по ч. 3 1 ст. 8.2 КоАП РФ с учетом НДФЛ», — сообщается в документе.
Всего в списке семь видов нарушений, видеозаписи которых будут оплачиваться. Самые большие выплаты предусмотрены за ролики, на которых запечатлено, как водитель выгружает или сбрасывает из авто отходы производства, а также выезжает на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления. За это жители могут получить по 1 150 и 1 440 рублей соответственно.
Меньше всего будут платить за информацию о нарушении требования остановки перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора (230 рублей). За видео с проездом на красный свет, непристегнутым ремнем у водителя или с мотоциклистом без шлема — по 300 рублей.
Предполагается, что деньги будут выплачивать в безналичной форме не позднее 40 рабочих дней после вступления постановления в законную силу.
Напомним, в январе этого года в Пермском крае власти решили ввести поощрительные выплаты жителям региона за сообщения о пьяных водителях, которых потом задержит полиция. Размер вознаграждения составляет 5 тысяч рублей. В ближайшую трехлетку на эти выплаты планируется направлять по 250 тысяч рублей в год.
Обосновывая введение таких мер, в краевом минтербезе сослались на резкое увеличение количества ДТП в 2023 году, совершенных по вине нетрезвых водителей. В этих авариях погибли 55 человек, еще 318 человек пострадали.
Кроме того, власти сослались на реализацию подобной практики в ряде других регионов. Например, в ЯНАО вознаграждение составляет 4 тысячи рублей, в Коми — 3 тысячи рублей, а в Нижегородской области — 2 тысячи рублей.