В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 21 часа 11 сентября закрыто движение транспорта по Шоссе Металлургов (малое) в районе дома 38.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
В Металлургическом районе Челябинска частично закроют движение транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 21 часа 11 сентября закрыто движение транспорта по Шоссе Металлургов (малое) в районе дома 38.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.