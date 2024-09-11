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В Металлургическом районе Челябинска частично закроют движение транспорта

В Металлургическом районе Челябинска частично закроют движение транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 21 часа 11 сентября закрыто движение транспорта по Шоссе Металлургов (малое) в районе дома 38.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.