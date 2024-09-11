В вузах Среднего Урала могут появиться детсады в рамках повышения рождаемости

Поэтому, заявил Креков, для поднятия демографии рожать первенца лучше до 25 лет — во время учебы, чтобы в дальнейшем иметь не менее трех детей в семье.
«Когда первое рождение происходит до 25 лет, это, как правило, приводит к тому, что появляется потом второй, дай бог, третий ребенок. Вот это считается оптимальным. И наша задача сделать так, чтобы женщинам, девушкам было интересно рожать в таком возрасте. Речь идет даже о создании дошкольных образовательных учреждений в учебных заведениях. Традиционная точка зрения: закончу вуз, тогда займусь всеми этими делами. Если мы будем оказывать помощь по предоставлению жилья, ипотечным льготам студентам, [помогать решать] куда отвести ребенка в период, пока вы находитесь на учебе, конечно, мы снимем ряд вопросов», — рассказал Павел Креков в эфире ОТВ.
Он отметил, что в Свердловской области с рождаемостью дела обстоят уже не «очень плохо», а просто «плохо». Замгубернатора также затронул тему того, что наличие финансов не так важно для рождения и воспитания будущего поколения, припомнив слова Михаила Булгакова о том, что «разруха в головах». В пример он поставил страны с неразвитой системой материальной поддержки рождений и социальной поддержки в целом, где и отмечается самая высокая рождаемость.