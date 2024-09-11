В вузах Среднего Урала могут появиться детсады в рамках повышения рождаемости

«Когда первое рождение происходит до 25 лет, это, как правило, приводит к тому, что появляется потом второй, дай бог, третий ребенок. Вот это считается оптимальным. И наша задача сделать так, чтобы женщинам, девушкам было интересно рожать в таком возрасте. Речь идет даже о создании дошкольных образовательных учреждений в учебных заведениях. Традиционная точка зрения: закончу вуз, тогда займусь всеми этими делами. Если мы будем оказывать помощь по предоставлению жилья, ипотечным льготам студентам, [помогать решать] куда отвести ребенка в период, пока вы находитесь на учебе, конечно, мы снимем ряд вопросов», — рассказал Павел Креков в эфире ОТВ.