В Уфе выходили новорожденного весом всего 820 граммов. Недоношенного малыша спасали врачи отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Сообщается, что за малышом неусыпно следили анестезиологи-реаниматологи и неонатологи. Мальчик прошел длинный путь выхаживания. Долго находился на искусственной вентиляции легких, питался через зонд. Также ребенок перенёс операцию, во время которой ему дренировали плевральную полость. Когда легкое расправилось и состояние стабилизировалось, дренаж был удален. Однако потом у ребенка развилась бронхолегочная дисплазия. Со временем, несмотря на все трудности, малыш смог самостоятельно дышать с кислородной поддержкой.
Сейчас мальчик продолжает набирать вес, сегодня он весит уже более трех килограмм.
«Наши специалисты борются за жизнь каждого новорожденного. За полгода в республики с экстремально низким весом (до 1 кг) на свет появились 72 ребенка. Еще 302 малыша весили при рождении меньше 2 кг. Всем им была оказана высококвалифицированная медицинская помощь», — уточнил Рахматуллин.