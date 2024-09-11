В Уфе выходили новорожденного весом всего 820 граммов

Сообщается, что за малышом неусыпно следили анестезиологи-реаниматологи и неонатологи. Мальчик прошел длинный путь выхаживания. Долго находился на искусственной вентиляции легких, питался через зонд. Также ребенок перенёс операцию, во время которой ему дренировали плевральную полость. Когда легкое расправилось и состояние стабилизировалось, дренаж был удален. Однако потом у ребенка развилась бронхолегочная дисплазия. Со временем, несмотря на все трудности, малыш смог самостоятельно дышать с кислородной поддержкой.