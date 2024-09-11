Первый иней заметили новосибирцы утром 11 сентября

Утром 11 сентября в Новосибирской области местные жители могли наблюдать первый иней. Как сообщил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, в сравнении с предыдущими годами, в этот раз похолодания наступили рано.
— Сегодня я и сам наблюдал иней на траве футбольной площадки и на крышах капотах и стеклах автомобилей. Заморозки в начале сентября — это, к сожалению, довольно частое явление в Новосибирской области. Просто ряд предыдущих лет таких ранних заморозков не наблюдалось, — рассказывает КП-Новосибирск специалист.
Биолог также подчеркнул, что продолжительность безморозного периода, обычно составляет в районе Новосибирска 120 дней. Нынче же между последним заморозком в первой декаде июня и первым в сентябре прошло всего 90 дней. Такие погодные показатели могут нести печальные последствия для садоводов и огородников.
Ранее КП-Новосибирск писала, что из-за заморозков в Новосибирской области погибли дачные посадки. Такие погодные условия вредят теплолюбивым культурам, размещённым в незащищённом от мороза грунте.