Первый иней заметили новосибирцы утром 11 сентября

— Сегодня я и сам наблюдал иней на траве футбольной площадки и на крышах капотах и стеклах автомобилей. Заморозки в начале сентября — это, к сожалению, довольно частое явление в Новосибирской области. Просто ряд предыдущих лет таких ранних заморозков не наблюдалось, — рассказывает КП-Новосибирск специалист.