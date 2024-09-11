Началась реабилитация Соловьиного пруда на юго-западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали приводить в порядок Соловьиный пруд на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В настоящее время этот водоем, расположенный в зоне жилой застройки, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года», — сказал Петр Бирюков.
Водоем очистят от ила — удалят 3,5 тысячи кубометров отложений. В результате увеличится максимальная глубина пруда. Затем специалисты восстановят и укрепят береговую полосу на всем ее протяжении (450 метров). Она останется откосной, ее отсыпят гравием и щебнем.
На завершающем этапе сформируют биоплато площадью 370 квадратных метров, где высадят водные растения. Кроме того, дополнительно отремонтируют деревянные настилы и мост через пруд.
Специалисты комплекса городского хозяйства регулярно обследуют столичные водоемы. В случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в столице запланировано обновление более 20 прудов.