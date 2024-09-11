Началась реабилитация Соловьиного пруда на юго-западе Москвы

«В настоящее время этот водоем, расположенный в зоне жилой застройки, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года», — сказал Петр Бирюков.