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В Татарстане предложили провести альтернативную Паралимпиаду

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон предложил создать альтернативу Паралимпиаде для спортсменов из стран БРИКС.

По его словам, Международный паралимпийский комитет стал политическим инструментом, наказывающим неугодные организации по указке Запада. В связи с этим российским спортсменам приходится преодолевать не только свой недуг, но и сопротивление организаторов соревнований.

Депутат предложил использовать опыт Игр БРИКС в Казани и организовать специальные соревнования для параспортсменов из этих стран, пока в России не проводятся подобные соревнования.

Напомним, фестиваль уличных культур «УРАМ» в Казани посетили более 40 тысяч человек.