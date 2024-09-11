В Татарстане предложили провести альтернативную Паралимпиаду

По его словам, Международный паралимпийский комитет стал политическим инструментом, наказывающим неугодные организации по указке Запада. В связи с этим российским спортсменам приходится преодолевать не только свой недуг, но и сопротивление организаторов соревнований.
Депутат предложил использовать опыт Игр БРИКС в Казани и организовать специальные соревнования для параспортсменов из этих стран, пока в России не проводятся подобные соревнования.
Напомним, фестиваль уличных культур «УРАМ» в Казани посетили более 40 тысяч человек.