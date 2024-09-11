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В Воронежскую область планируют перебазировать базу авиации МЧС

В связи с установившейся в нашем регионе высокой пожарной опасностью и высокой, в связи с этим, угрозой возникновения ландшафтных пожаров, в Воронежскую область могут временно перебазировать авиабазу МЧС России.

В последнее время воронежцы беспрестанно жалуются на удушающий запах гари. Сухая трава вспыхивает то в одном, то в другом районе области, горят полигоны ТБО… Чтобы не допустить ситуация 2010 и 2020 годов, когда выгорели сотни гектаров лесов и огонь переходил на жилые дома, власти уже продумывают вопрос о том, как минимизировать печальные последствия.

Как накануне, 10 сентября, рассказали в пресс-службе облправительства, при возникновении крупных ландшафтных пожаров. Пожарные вертолеты МЧС перебазируют в наш регион, чтобы минимизировать время их прибытия к местам возгорания. Для того, чтобы вертолеты прибыли в Воронежскую область, нужно в среднем 5−6 часов. Об этом главе региона рассказал начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель. На совещании было принято решение пока еще понаблюдать за пожарной обстановкой в регионе, а затем уже принимать окончательное решение.

МЧС