В Воронежскую область планируют перебазировать базу авиации МЧС

Как накануне, 10 сентября, рассказали в пресс-службе облправительства, при возникновении крупных ландшафтных пожаров. Пожарные вертолеты МЧС перебазируют в наш регион, чтобы минимизировать время их прибытия к местам возгорания. Для того, чтобы вертолеты прибыли в Воронежскую область, нужно в среднем 5−6 часов. Об этом главе региона рассказал начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель. На совещании было принято решение пока еще понаблюдать за пожарной обстановкой в регионе, а затем уже принимать окончательное решение.