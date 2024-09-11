Экспертиза одобрила проект второго крематория под Калининградом

В 2022 году глава администрации Багратионовского округа Максим Азов сообщал, что для муниципалитета планируют разработать инвестпроект крематория. По его словам, почти все местные кладбища переполнены. «Дальше эта ситуация зайдёт в тупик. У нас нет мест, где можно разместить кладбище. Для нас важно, чтобы потом не случилось коллапса никакого. Невзирая на традиции, жизнь не стоит на месте, все те захоронения, которые происходят в землю, это в последующем больший экологический ущерб, чем захоронение праха усопшего в колумбарии», — пояснял Азов.