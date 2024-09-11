Экспертиза одобрила проект второго крематория под Калининградом. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Похоронный комплекс появится в районе посёлка Линейного. На территории собираются возвести крематорий и здание судебно-медицинской экспертизы. Застройщиком выступает ООО «Руна» из подмосковного Долгопрудного. Документация проходила негосударственную экспертизу.
В 2022 году глава администрации Багратионовского округа Максим Азов сообщал, что для муниципалитета планируют разработать инвестпроект крематория. По его словам, почти все местные кладбища переполнены. «Дальше эта ситуация зайдёт в тупик. У нас нет мест, где можно разместить кладбище. Для нас важно, чтобы потом не случилось коллапса никакого. Невзирая на традиции, жизнь не стоит на месте, все те захоронения, которые происходят в землю, это в последующем больший экологический ущерб, чем захоронение праха усопшего в колумбарии», — пояснял Азов.
В том же году власти вносили изменения в правила землепользования и застройки Багратионовского округа. Сельхозземли с кадастровым номером 39:01:000000:1811 перевели в зону специального назначения, связанного с захоронениями. Общая площадь территории составляет 66,5 гектара. Участок находится между посёлками Линейное и Владимирово.
Под Калининградом уже работает один крематорий. Объект располагается в посёлке Аистово Гурьевского округа. Строительством одноэтажного здания площадью 730 квадратных метров занималось ООО «Калининградский крематорий». Земельный участок граничит с Сазоновским кладбищем.