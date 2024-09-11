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Челябинская область готовится принимать туристов из Китая

В Челябинской области выберут маршруты поездок для китайских туристов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области рассчитывают принимать туристов из Китая. Губернатор Алексей Текслер поручил областному «Центру проектного развития» проверить, готов ли регион к встрече гостей из Поднебесной.

Как рассказали в центре, в ближайшие дни вместе соберутся представители органов власти, туристической сферы, а также эксперты из других регионов. Они обсудят опыт приема иностранцев и состояние южноуральской туристской инфраструктуры. А еще предложат маршруты, которые могут заинтересовать путешественников из КНР.

туризм и отдых
экономика