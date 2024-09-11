Челябинская область готовится принимать туристов из Китая

Как рассказали в центре, в ближайшие дни вместе соберутся представители органов власти, туристической сферы, а также эксперты из других регионов. Они обсудят опыт приема иностранцев и состояние южноуральской туристской инфраструктуры. А еще предложат маршруты, которые могут заинтересовать путешественников из КНР.