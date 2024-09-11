В Новосибирске в более 300 домах отключили горячую воду

В Новосибирске более 300 домов остались без горячей воды. Эту информацию «Прецеденту» подтвердили в пресс-службе СГК 11 сентября.
Так, в Дзержинском районе без горячей воды остались 123 дома, а в Заельцовском — 59. Как уточнили энергетики, на теплосетях на данный момент проходят работы по устранению дефектов. Подачу возобновят до конца 12 сентября.
А вот до конца 15 сентября без воды остались 106 дома в районе улицы Космическая. Там проводится роботизированная диагностика на теплосети, после ранее проведенных гидравлических испытаний.
Еще 44 дома в районе улиц Станционная и 2-я Чулымская были отключены. Однако СГК сообщили, что на данный момент работы на теплосети закончены и идет заполнение водой. Тоже самое и с 30 домами на улице Лескова.
— Также есть несколько менее масштабных отключений, например, участок трубопровода по ул. Троллейная: отключены три частных жилых дома — до 15 сентября, на период устранения дефектов, выявленных в ходе роботизированной диагностики, — уточнили в пресс-службе.
При этом на сайте систем жизнеобеспечения Новосибирска в контуре аварийного отключения оказались 14 домов, а плановых — 1158.
Напомним, что ранее из-за прорыва теплосети без горячей воды остались полсотни домов остались в центре Новосибирска.