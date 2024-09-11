Новые «Львята» приехали: В Волгоград на обкатку вышли 24 современных трамвая

Красивый дизайн, большая вместимость, зарядки для гаджетов, климат-контроль и плавный ход — новые трамваи модели «Львенок» изменили отношение волгоградских пассажиров к общественному транспорту. В июне этого года в Волгоград поступило 10 «Львят», а в сентябре подвижной состав пополнили еще 24 трамвая от тульского производителя. Всего же власти закупили 62 единицы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, в ближайшее время вновь прибывший транспорт выйдет на обкатку.
Сейчас «новички» находятся на базе АО «ЭлектроТранспорт Плюс». После приемки и постановки на учет, а также обучения сотрудников «Львята» выйдут на рельсы. Курсировать вагоны будут на неземных линиях города.
Напомним, летняя партия трамваев заменила устаревшую «Татру» на маршруте № 2. Планируется масштабное обновление транспорта и на скоростных линиях.
— В отличии от вагонов для наземных линий они оснащены системой многих единиц, которая позволяет соединять два трамвая между собой и управлять ими с одного поста, — отметили в мэрии.
В депо на Верхоянской поступило 17 из 26 «Львят». Сейчас на заводе собирают еще 12 новеньких трамваев, но уже модели «Невский», которые выйдут на СТ. Если «Львенок» вмещает 150 пассажиров, то «Невский» может перевозить сразу 205 человек. Обе модели низкопольные, в них есть USB-розетки, кондиционеры, аппарели, видеокамеры.
62 трамвая, которые закуплены в рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда и нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», обновят трамвайный парк на 60%. До конца года 38 единиц транспорта направят на линию СТ, а 24 единицы будут обслуживать другие городские маршруты.
Добавим, что губернатор Андрей Бочаров лично оценил удобство современных «Львят». Глава региона особо подчеркнул важность перехода на новую схему транспортного обслуживания населения и в конце года пообещал прокатиться на трехсекционном трамвае по маршруту СТ.