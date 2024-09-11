Новые «Львята» приехали: В Волгоград на обкатку вышли 24 современных трамвая

Красивый дизайн, большая вместимость, зарядки для гаджетов, климат-контроль и плавный ход — новые трамваи модели «Львенок» изменили отношение волгоградских пассажиров к общественному транспорту. В июне этого года в Волгоград поступило 10 «Львят», а в сентябре подвижной состав пополнили еще 24 трамвая от тульского производителя. Всего же власти закупили 62 единицы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, в ближайшее время вновь прибывший транспорт выйдет на обкатку.