Доходный дом в центре Ростова выставили на продажу за 330 млн рублей

В объявлении указано, что здание 2001 года постройки. При этом известно, что на Большой Садовой, 113/35 (литер А) находится Доходный дом Ворожейкина (Масалитиной) 1890 года. Это объект был возведен по проекту архитектора Григория Васильева в духе эклектики.