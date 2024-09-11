Доходный дом в центре Ростова выставили на продажу за 330 млн рублей

В центре Ростова-на-Дону выставили на продажу доходный дом, который является объектом культурного наследия регионального значения. На одной из торговых интернет-площадок за здание просят 330 млн рублей (165 тысяч рублей за кв. метр).
Речь идет о трехэтажном кирпичном доме на Большой Садовой, 113/35. Продавец — частное лицо — указал, что предлагает строение площадью около 2 тысяч кв. метров на участке в 13 соток.
В здании на 763 кв. метрах якобы находятся жилые помещения (два этажа с мансардой), а на остальной территории — коммерческая часть: 387 кв. метров в долгосрочной аренде и еще 850 кв. метров сдается в аренду в качестве квартир.
— Имеются по два электрических ввода, ввода воды, центральной канализации и газа. Срок окупаемости 10 лет. Возможны торг и ипотека, — написал продавец.
В объявлении указано, что здание 2001 года постройки. При этом известно, что на Большой Садовой, 113/35 (литер А) находится Доходный дом Ворожейкина (Масалитиной) 1890 года. Это объект был возведен по проекту архитектора Григория Васильева в духе эклектики.
Добавим, с 4 по 11 сентября объявление о продаже дома посмотрели уже 13,5 тысячи раз, в частности за утро среды 11 числа было 43 просмотра.