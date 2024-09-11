В Театре Пушкина готовят спектакль к 80-летию Победы

«Это будет очень личное высказывание о войне, о том, что затронуло каждую семью. Многие ко Дню победы ищут пьесы, планируют ставить Константина Симонова и так далее. Мне же хотелось, чтобы артисты нашего театра рассказывали, вспоминали истории личные, о своих близких, прошедших Великую Отечественную. Можно сколько угодно смотреть фильмов, спектаклей, но самая сильная история для меня — история моих дедушки и бабушки. Дед Петр Писарев погиб 29 июня 1941 года. Неделя прошла с начала войны. Но при этом мой дедушка успели прислать домой два письма. Бабушка их получила уже после похоронки. Такие истории, от сердца к сердцу, от человека к человеку, сегодня скажут больше. И значить для артистов будут больше, нежели если они станут произносить чужой текст», — поделился Писарев.