В Театре Пушкина готовят спектакль к 80-летию Победы

Художественный руководитель московского Театра имени A.С. Пушкина Евгений Писарев на сборе труппы 11 сентября рассказал о планах на 75-й юбилейный сезон. По его словам, к 80-летию победы в Великой Отечественной худрук поставит концерт-спектакль. «Известия» побывали на сборе труппы и делятся подробностями.
«Это будет очень личное высказывание о войне, о том, что затронуло каждую семью. Многие ко Дню победы ищут пьесы, планируют ставить Константина Симонова и так далее. Мне же хотелось, чтобы артисты нашего театра рассказывали, вспоминали истории личные, о своих близких, прошедших Великую Отечественную. Можно сколько угодно смотреть фильмов, спектаклей, но самая сильная история для меня — история моих дедушки и бабушки. Дед Петр Писарев погиб 29 июня 1941 года. Неделя прошла с начала войны. Но при этом мой дедушка успели прислать домой два письма. Бабушка их получила уже после похоронки. Такие истории, от сердца к сердцу, от человека к человеку, сегодня скажут больше. И значить для артистов будут больше, нежели если они станут произносить чужой текст», — поделился Писарев.
Пьеса будет создана на основе воспоминаний и документов. Как добавил худрук, этот концерт-спектакль будет не разовой акцией. Он войдет в репертуар Театра Пушкина.
Также в афишу вернется спектакль «Мышеловка». Режиссер Надежда Аракчеева восстановила его для Основной сцены. Спектакль появится в репертуаре с 17 сентября.
22 ноября состоится предпремьерный показ самой ожидаемой премьеры сезона — спектакля «Плохие хорошие» по мотивам пьесы Оскара Уайлда «Веер леди Уиндермир». Писарев решил реализовать то, что не удалось некогда основателю театра Александру Таирову: это была последняя работа в его жизни.
Игорь Теплов выпустит спектакль по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Премьера намечена на марта, а в мае Николай Рощин выпустит «Бурю» по Шекспиру.
Ранее, 3 сентября, худрук МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на сборе труппы рассказал о планах театра и изменениях в составе труппы и в афише. Премьер в новом сезоне планируется девять. В качестве эксперимента планируется задействовать новую камерную сцену. Именно там победители «АРТХАБа» — лаборатории сочинительского театра — покажут премьеру спектакля «Флешбэк 2002» по пьесе Олжаса Жанайдарова.