Страшно смешно: в Сети появился «Битлджус Битлджус» Бертона

Первый «Битлджус» вышел 36 лет назад, он стал суперхитом, а сегодня считается классикой. За это время его юные поклонники успели вырасти и сами обзавестись детьми. Сможет ли продолжение Тима Бертона привлечь молодое поколение, или оно рассчитано исключительно на ностальгирующих зрителей среднего возраста? Вопрос из разряда риторических, потому что цифры бокс-офиса говорят сами за себя: фильм уже можно назвать коммерческим успехом. Да и в Венеции, где второй «Битлджус» открывал фестиваль, отзывы были положительными. Незадолго до того, как российские кинотеатры начали крутить фильм предсеансовым обслуживанием, копия оказалась в Сети — и сразу с дубляжом.
«Битлджус» 1988 года рассказывал о том, как семья Дитцов заехала в дом, хозяева которого трагически погибли. Их дочь Лидия знакомится с призраками умерших владельцев дома, они становятся друзьями. Но ее родители нанимают другого призрака, чтобы изгнать привидений и больше не делить дом ни с кем. После ряда сумасшедших приключений две семьи мирятся и живут вместе долго и счастливо. И вот — прошли годы.
Лидия Дитц (Вайнона Райдер) подросла, но так и не вышла из амплуа девушки-гота. Теперь у нее самой есть дочка, Астрид (Дженна Ортега), которая ее стыдится, и сомнительный жених Рори (Джастин Теру), с которым она делает ток-шоу о сверхъестественном. А еще Лидия по-прежнему видит призраков всех мастей. Когда Лидия узнает от мачехи (Кэтрин О’Хара) о смерти отца, она забирает дочь из школы-интерната и едет в родительский дом на похороны. Разумеется, там ее и ждет встреча с Битлджусом, который долго ждал, когда же наконец кто-нибудь вновь произнесет его имя трижды.
В загробном мире происходят свои пертурбации. Расчлененная супруга Битлджуса Делорес (Моника Беллуччи) «собралась» с помощью стэплера и отправилась на поиски мужа, попутно высасывая души из всех, кто подвернется под руку. На ее поимку брошены лучшие силы того света в лице покойного актера Вулфа Джексона (как всегда чудесный Уиллем Дефо) — в потустороннем мире он стал шефом полиции.
Притихший на пять лет после провала снятого для «Диснея» «Дамбо» Тим Бертон вернулся в отменной форме. Он вновь шумный, яркий, изобретательный и слегка хулиганский. Все скептики будут посрамлены, хотя всё равно тяжело будет избавиться от ощущения возрастной инерции. Да и вообще, продолжения хитов «Плохие парни», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Охотники за привидениями» и прочие попытки заработать на ностальгических чувствах сразу наводят на мысли о бездушной голливудской машине, для которой нет ничего святого в погоне за длинным долларом. Впрочем, именно в этом режиссера «Битлджуса» никак не получается обвинить.
Идея сиквела возникла еще в далеком 90-м году, через пару лет после выхода первого фильма. Проект назывался «Битлджус на Гавайях», сценарий к нему написал Джонатан Джемс («Марс атакует!»), затем режиссер позвал поработать над ним Дэниела Уотерса («Бэтмен возвращается»), но фильм так и не был снят. Вновь о продолжении заговорили в 2011 году, и новым сценаристом стал автор мэшап-романов «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров», но и тогда съемки были отложены.
Бертон снимал картины разной степени успешности, от ремейка сериала 60-х «Мрачные тени» до мультфильма «Франкенвини» и, казалось, забыл про продолжение комедии про призраков. Но прошло еще десять лет, и дело сдвинулось с мертвой точки. Как заявлял сам режиссер, его мысли об уходе на пенсию развеялись после работы над сериалом «Уэнсдэй». Оттуда он позаимствовал шоураннеров Майлза Миллара и Альфреда Гоффа и главную звезду Дженну Ортегу. И в итоге создал привычно макабрическое и уютное кино, идеально подходящее для празднования Хэллоуина.
Возможно, настоящее второе дыхание у него открылось вместе с началом отношений с Моникой Беллуччи. Присутствие в жизни музы или просто влюбленность создателя отразились если не на стилистике, то уж точно на настроении «Битлджуса Битлджуса». Пожалуй, это самый романтический фильм Бертона со времен «Эдварда Руки-ножницы», и не только потому, что в сюжете имеются сразу три свадьбы. Сначала во флешбэке Битлджус женится на отравительнице Делорес, затем мы становимся свидетелями несостоявшейся свадьбы Лидии и жуликоватого Рори, а завершается всё это церемонией с участием Лидии и Битлджуса, которую прерывают в самый ответственный момент полицейским рейдом.
Слащавостью тут и не пахнет: со свойственным ему черным юмором Бертон заявляет, что хорошую вещь браком не назовут, но при этом не забывает о настоящей любви. В фильме на такой громкий титул претендуют чувства Лидии и ее мертвого мужа Ричарда (Сантьяго Кабрера), выдержавшие испытание не просто временем, но могилой. Впрочем, некроромантизм тоже не всегда оказывается действенным — знакомство Астрид с симпатичным юнцом Джереми не приносит ей ничего хорошего. Как выясняется, томик «Преступления и наказания» в руке и обилие винтажного винила в комнате не всегда оказываются маркерами нормальности.
Но, если забыть про романтику, больше всего радует, что фантазия создателей бьет ключом. Здесь нашлось место и поезду душ в стиле соул с танцующими чернокожими в цветастых нарядах, и рисованному змею в песках, напоминающих планету Арракис, она же Дюна, и эпизоду с Дэнни Де Вито в образе уборщика, и сцене с мобильными телефонами, засасывающими своих владельцев.
Львиная доля экранного времени отведена новой «королеве крика» Дженне Ортеге, но не забыты и герои из прошлого для аудитории постарше. Вернувшиеся Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара слаженно работают в тандеме, а Майкл Китон привычно брызжет задиристой энергией, хоть его и сложновато узнать в гриме. Сыгравшие в первом фильме супружескую пару призраков Алек Болдуин и Джина Дэвис тут, увы, только упоминаются, зато много внимания уделено Джеффри Джонсу. Съеденный акулой отец Лидии появляется не только на фото — ему даже посвящен анимационный фрагмент. Впрочем, отсутствие самого актера вполне закономерно: его карьера прервалась более двадцати лет назад после обвинений в растлении малолетних. Отдельно стоит отметить по-настоящему смешного Дефо, вроде бы не очень нужного для развития сюжета, но дарящего несколько ударных реплик.
Сборы фильма в США за первый уикенд впечатляют — это самый успешный старт фильм в сентябре после «Оно» Андреса Мускетти, заработавшего $123 млн. Такой старт далеко не всегда становится гарантией хорошего кино, но в случае с «Битлджусом Битлджусом» сошлись все звезды. Вредный загримированный трикстер, мелкий бес, творящий то благо, то зло, вернулся с триумфом.