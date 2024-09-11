Страшно смешно: в Сети появился «Битлджус Битлджус» Бертона

Лидия Дитц (Вайнона Райдер) подросла, но так и не вышла из амплуа девушки-гота. Теперь у нее самой есть дочка, Астрид (Дженна Ортега), которая ее стыдится, и сомнительный жених Рори (Джастин Теру), с которым она делает ток-шоу о сверхъестественном. А еще Лидия по-прежнему видит призраков всех мастей. Когда Лидия узнает от мачехи (Кэтрин О’Хара) о смерти отца, она забирает дочь из школы-интерната и едет в родительский дом на похороны. Разумеется, там ее и ждет встреча с Битлджусом, который долго ждал, когда же наконец кто-нибудь вновь произнесет его имя трижды.