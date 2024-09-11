Врачи рассказали, как правильно заботиться о зрении в цифровую эпоху

«Ситуация усугубляется, если родители дают ребенку смартфон. Маленький и близко расположенный экран вызывает большее напряжение для глаз по сравнению с мониторами и телевизорами, которые ранее считались основными источниками зрительного дискомфорта. При этом нужно учесть, например, что прогрессирование близорукости у ребенка можно остановить только до 12 лет. Если заболевание не было выявлено и вылечено в раннем детстве или в школе, оно может долгое время не проявляться, создавая предпосылки для дальнейшего ухудшения зрения. А это может привести к необратимым последствиям к 40 годам, когда человек находится в самом расцвете своих профессиональных и творческих возможностей», — отмечает врач-офтальмолог, заведующая детским отделением клиники инновационных технологий «ОфтаКит», член ассоциации специалистов по контактной коррекции зрения RCLA, член Европейской академии ортокератологии и контроля миопии EuroOK Марина Махова.