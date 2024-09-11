Алексей Логвиненко посетил Центр по работе с одаренными детьми

Глава Администрации города Алексей Логвиненко посетил Центр по работе с одарёнными детьми, который работает с начала сентября.
-Нами было принято решение разместить Центр в одном из красивейших исторических зданий города — бывшем доходном доме Н. Е. Парамонова. Здание — объект культурного наследия регионального значения, — отметил Алексей Логвиненко. — Нам удалось сохранить в нем исторический дух и при этом вдохнуть в него вторую жизнь. Для нашего будущего — наших детей. Чтобы они могли получать знания и развиваться в месте, которое хранит в себе целую историю.
Учреждение оснащено всем необходимым для продуктивных занятий. В учебных кабинетах установлены интерактивные сенсорные дисплеи. Кабинет химии оборудован лабораторией для работы с реактивами, кабинет информатики — автоматизированными рабочими местами для учеников, кабинет биологии — необходимыми для изучения науки предметами.
Для обучающихся с ограниченными возможностями создана безбарьерная среда.
К работе с ребятами привлечены более 20 тренеров-педагогов, которые имеют опыт подготовки детей к олимпиадам — в том числе специалисты из других регионов в дистанционном режиме.
— Уверен, что обучающиеся Центра в полной мере смогут раскрыть свой потенциал и пополнят копилку достижений Ростова новыми яркими победами, — подчеркнул Алексей Логвиненко.