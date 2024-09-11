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Алексей Логвиненко посетил Центр по работе с одаренными детьми

Центр разместился в одном из исторических зданий донской столицы.

Источник: пресс-служба администрации Ростова

Глава Администрации города Алексей Логвиненко посетил Центр по работе с одарёнными детьми, который работает с начала сентября.

-Нами было принято решение разместить Центр в одном из красивейших исторических зданий города — бывшем доходном доме Н. Е. Парамонова. Здание — объект культурного наследия регионального значения, — отметил Алексей Логвиненко. — Нам удалось сохранить в нем исторический дух и при этом вдохнуть в него вторую жизнь. Для нашего будущего — наших детей. Чтобы они могли получать знания и развиваться в месте, которое хранит в себе целую историю.

Учреждение оснащено всем необходимым для продуктивных занятий. В учебных кабинетах установлены интерактивные сенсорные дисплеи. Кабинет химии оборудован лабораторией для работы с реактивами, кабинет информатики — автоматизированными рабочими местами для учеников, кабинет биологии — необходимыми для изучения науки предметами.

Для обучающихся с ограниченными возможностями создана безбарьерная среда.

К работе с ребятами привлечены более 20 тренеров-педагогов, которые имеют опыт подготовки детей к олимпиадам — в том числе специалисты из других регионов в дистанционном режиме.

— Уверен, что обучающиеся Центра в полной мере смогут раскрыть свой потенциал и пополнят копилку достижений Ростова новыми яркими победами, — подчеркнул Алексей Логвиненко.