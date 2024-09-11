Алексей Логвиненко посетил Центр по работе с одаренными детьми

-Нами было принято решение разместить Центр в одном из красивейших исторических зданий города — бывшем доходном доме Н. Е. Парамонова. Здание — объект культурного наследия регионального значения, — отметил Алексей Логвиненко. — Нам удалось сохранить в нем исторический дух и при этом вдохнуть в него вторую жизнь. Для нашего будущего — наших детей. Чтобы они могли получать знания и развиваться в месте, которое хранит в себе целую историю.