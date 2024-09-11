Исследование: москвички на первом свидании обращают внимание на смартфон мужчины

По данным аналитиков, для большинства девушек (74%) важную роль на первом свидании играет внешний вид мужчины. Главными же атрибутами являются его одежда и обувь (90%), а также прическа (36%). При этом для многих девушек большое значение имеет смартфон партнера: 22% респонденток признались, что модель и цена гаджета помогают им оценить статус и доход мужчины. Мужчины при первой встрече чаще всего обращают внимание на прическу девушки, ее маникюр и макияж — такой вариант выбрали 69% респондентов. Еще 52% рассказали, что отмечают одежду и обувь собеседницы, а вот ее смартфон важен только 6% опрошенных.