Спортсмен из Иркутска взял бронзу на Всероссийских играх боевых искусств

— Он был единственным представителем из команды нашей области и города. Соревнования проходили в Анапе. Тимур выступал в дисциплине восточных единоборств «Сётокан — ката одиночные». Участие в данной возрастной категории приняли 365 человек из 15 субъектов РФ, — поделились в пресс-службе администрации.