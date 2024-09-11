Спортсмен из Иркутска взял бронзу на Всероссийских играх боевых искусств

Спортсмен из Иркутска стал призером XVI Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, сибиряк Тимур Березин взял бронзу среди мальчиков 10 лет.
— Он был единственным представителем из команды нашей области и города. Соревнования проходили в Анапе. Тимур выступал в дисциплине восточных единоборств «Сётокан — ката одиночные». Участие в данной возрастной категории приняли 365 человек из 15 субъектов РФ, — поделились в пресс-службе администрации.
Юный борец занимается в городском физкультурном комплексе под руководством тренера Николая Че. Всего на соревнованиях в личном и командном зачете выступило суммарно более тысячи спортсменов из 23 регионов России.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона 14 сентября состоится открытие фестиваля документального и анимационного кино.