В иркутском планетарии в ночь на 12 сентября космический экипаж проводят на МКС

В ночь с 11 на 12 сентября в 00:23 по местному времени запустят ракету «Союз 2.1а» с космическим кораблем Союз МС-26. На борту будут находиться Алексей Овчинников, Иван Вагнер, Дональд Петтит. Об этом в социальных сетях сообщил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.