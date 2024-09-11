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В иркутском планетарии в ночь на 12 сентября космический экипаж проводят на МКС

Желающих приглашают посмотреть на запуск ракеты.
Источник: Комсомольская правда

В ночь с 11 на 12 сентября в 00:23 по местному времени запустят ракету «Союз 2.1а» с космическим кораблем Союз МС-26. На борту будут находиться Алексей Овчинников, Иван Вагнер, Дональд Петтит. Об этом в социальных сетях сообщил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

В течение 500 секунд корабль Союз МС-21 должен выйти на орбиту искусственного спутника Земли, а спустя три часа осуществит стыковку с международной космической станцией.

— Продолжая славную традицию, в Большом планетарии иркутской школы 19 провожаем экипаж. Для нас это особенно важный пуск, поскольку Иван Вагнер, который ранее приезжал в Иркутск, большой друг нашего планетария, — рассказывает Сергей Язев.

Трансляцию с космодрома Байконур выведут на купол звездного неба. Прийти необходимо к полуночи (в ночь на 12 сентября).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе 14 сентября проведут фестиваль охоты и рыбалки.