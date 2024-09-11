Во Владивостоке расчистят и углубят реку Богатая

Пожалуй, практически каждый житель пригорода Владивостока хоть раз сталкивался с последствиями ливневых дождей и подтоплениями, особенно, если речь идет о частном секторе. Неоднократно из берегов выходила река Богатая, возле которой расположено одноименное водохранилище. Предотвратить повторные паводки призваны масштабны работы по расчистке и дноуглублению рек, которые во Владивостоке проводят впервые за последние годы.
Напомним, благодаря изменениям, внесенным в федеральный закон, у муниципалитетов появилась возможность самостоятельно решать, какие водные объекты нуждаются в расчистке и в какое время. Это позволило мэрии Владивостока привлечь для расчистки рек специалистов ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Глава дальневосточной столицы Константин Шестаков провел очередное совещание по вопросам берегоукрепления и другим работам. Причем в этот раз оно было выездным. Мэр отметил положительную динамику и важность превентивных мер по предотвращению наводнений, подчеркнув, что необходимо продолжать работать в этом направлении. Ранее специалисты расчищали и углубляли дно реки Песчанка, сейчас убирают появившиеся наносы. Это займет около полутора недель, а после тяжелая техника перебазируется на реку Богатую.
«По работам, которые мы сейчас завершаем на Песчанке, понятно, что на других реках также предстоит выполнить колоссальные объемы. Дальше заходим на Богатую, пойдем от водохранилища до Амурского залива. Параллельно прорабатываем детальный план предстоящих работ на речке Объяснения. Первоначально зайдём на расчистку коллектора в районе площади Луговой, этот участок как раз является основным сдерживающим фактором. А после по руслу реки вверх пойдёт тяжелая техника, которая будет вести расчистку и углубление», — поделился Константин Шестаков.
План работ на реке Объяснения, которая тоже периодически выходит из берегов, рассчитан на 2024 — 2025 годы. После их выполнения большой объем задач запланирован и на Первой Речке.
С подтоплениями в городе, в том числе, борются сотрудники муниципальных служб и обслуживающих организаций. Это расистка ливневок, модернизация сетей ливневой канализации, а иногда и ремонт трубопровода, как это сделано на Авроровской. Оказалось, что вода могла скапливаться на дороге не только из-за дождей, но и из-за неисправных коммуникаций.
«Планируется установить насосы на сетях ливневой канализации, чтобы быстрее производить отвод воды во время ливней на самых проблемных участках — в районе Луговой, Пограничной и Иманской. На Иманской и прилегающих улицах Комсомольской и Авроровской этим летом проводили капремонт сетей ливневой канализации. Масштабные работы запланированы и на участке в районе Пограничной и Батарейной. Их тоже проведут в этом году», — рассказали специалисты пресс-службы мэрии.