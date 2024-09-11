Во Владивостоке расчистят и углубят реку Богатая

«По работам, которые мы сейчас завершаем на Песчанке, понятно, что на других реках также предстоит выполнить колоссальные объемы. Дальше заходим на Богатую, пойдем от водохранилища до Амурского залива. Параллельно прорабатываем детальный план предстоящих работ на речке Объяснения. Первоначально зайдём на расчистку коллектора в районе площади Луговой, этот участок как раз является основным сдерживающим фактором. А после по руслу реки вверх пойдёт тяжелая техника, которая будет вести расчистку и углубление», — поделился Константин Шестаков.