Четвёртый месяц лета: синоптики прогнозируют наступление жары в конце недели

Синоптики обещают к концу недели очередную волну тёплого воздуха с осадками и грозами. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».
После сухой и тёплой среды, в четверг и пятницу погодой в регионе будет руководить циклон. Температура воздуха может колебаться от +16/+19 °C на западе до +20/+24 °C на востоке. К концу рабочей недели ожидаются дожди.
На выходные синоптики обещают потепление до +20/+25 °C и более. «Близость атмосферных фронтов и неустойчивость, вероятно, приведут к формированию гроз. Рассчитывать на сухую и спокойную погоду точно не стоит», — пишут в телеграм-канале.
Следующая неделя, скорее всего, начнётся с очередной аномальной жары с повышением температуры воздуха до +25 °C. Велика вероятность, что метеорологическое лето растянется в Калининградской области на четыре месяца.