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Четвёртый месяц лета: синоптики прогнозируют наступление жары в конце недели

На выходных, скорее всего, будет гроза.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 82% 761 мм рт. ст. +19°

Синоптики обещают к концу недели очередную волну тёплого воздуха с осадками и грозами. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

После сухой и тёплой среды, в четверг и пятницу погодой в регионе будет руководить циклон. Температура воздуха может колебаться от +16/+19 °C на западе до +20/+24 °C на востоке. К концу рабочей недели ожидаются дожди.

На выходные синоптики обещают потепление до +20/+25 °C и более. «Близость атмосферных фронтов и неустойчивость, вероятно, приведут к формированию гроз. Рассчитывать на сухую и спокойную погоду точно не стоит», — пишут в телеграм-канале.

Следующая неделя, скорее всего, начнётся с очередной аномальной жары с повышением температуры воздуха до +25 °C. Велика вероятность, что метеорологическое лето растянется в Калининградской области на четыре месяца.