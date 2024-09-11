В «Планете КВН» прощаются с Александром Масляковым

43-летняя Любовь Портная приехала на прощание из Подмосковья. Она рассказала ТАСС, что для нее Масляков всегда был символом российского телевидения. «Я с детства смотрела КВН, записывала даже на кассеты, старалась не пропускать ни одну передачу. Считаю, что фраза “КВН уже не тот” неправдива, он очень разный, в свое время свои шутки. Не могла сегодня не прийти», — рассказала собеседница агентства.