В «Планете КВН» прощаются с Александром Масляковым

С утра у концертного зала установили железные ограждения и рамки, также перекрыли второй выход из станции метро «Марьина Роща». За час до начала прощания к зданию с цветами приехали десятки поклонников Маслякова. На здании «Планеты КВН» установлен черно-белый портрет телеведущего.
В коридорах, ведущих в зал, стоят портреты с Масляковым и цветы. Зал, в котором проходит гражданская панихида, украшен венками и цветами. В центре стоит гроб с покойным, на экранах в зале — портреты с Масляковым. У гроба сидят родные и близкие телеведущего, в том числе его сын Александр Масляков-младший. Люди проходят по очереди, кладут цветы и выходят из зала.
43-летняя Любовь Портная приехала на прощание из Подмосковья. Она рассказала ТАСС, что для нее Масляков всегда был символом российского телевидения. «Я с детства смотрела КВН, записывала даже на кассеты, старалась не пропускать ни одну передачу. Считаю, что фраза “КВН уже не тот” неправдива, он очень разный, в свое время свои шутки. Не могла сегодня не прийти», — рассказала собеседница агентства.
Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Позже Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщили ТАСС в пресс-службе организатора игр КВН компании «АМиК».