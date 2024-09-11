Власти Краснодара объявили войну гонщикам и антипарковщикам

Как сообщил мэр города Евгений Наумов на своем Telegram-канале, в центре внимания властей окажется беспредел на улицах, особенно на улице Красной, где нарушения становятся систематическими.



Наумов отметил, что будущее улично-дорожной сети и реорганизация транспортных потоков обсуждались с начальником ОГИБДД по Краснодару Александром Глотовым, его коллегами, а также заместителем мэра Владимиром Архиповым и специалистами департамента транспорта.



Согласно информации дептранса, только на прошлой неделе в центре города было эвакуировано свыше 300 неправильно припаркованных транспортных средств.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что дрифтеры стабильно устраивают представления на автомобилях на улицах краевой столицы.