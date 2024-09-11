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Власти Краснодара объявили войну гонщикам и антипарковщикам

В Краснодаре усилят меры по борьбе с нарушителями правил дорожного движения, в частности, с гонщиками и антипарковщиками.

Источник: Новая Кубань

Как сообщил мэр города Евгений Наумов на своем Telegram-канале, в центре внимания властей окажется беспредел на улицах, особенно на улице Красной, где нарушения становятся систематическими.

Наумов отметил, что будущее улично-дорожной сети и реорганизация транспортных потоков обсуждались с начальником ОГИБДД по Краснодару Александром Глотовым, его коллегами, а также заместителем мэра Владимиром Архиповым и специалистами департамента транспорта.

Согласно информации дептранса, только на прошлой неделе в центре города было эвакуировано свыше 300 неправильно припаркованных транспортных средств.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что дрифтеры стабильно устраивают представления на автомобилях на улицах краевой столицы.