Как сообщил мэр города Евгений Наумов на своем Telegram-канале, в центре внимания властей окажется беспредел на улицах, особенно на улице Красной, где нарушения становятся систематическими.
Наумов отметил, что будущее улично-дорожной сети и реорганизация транспортных потоков обсуждались с начальником ОГИБДД по Краснодару Александром Глотовым, его коллегами, а также заместителем мэра Владимиром Архиповым и специалистами департамента транспорта.
Согласно информации дептранса, только на прошлой неделе в центре города было эвакуировано свыше 300 неправильно припаркованных транспортных средств.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что дрифтеры стабильно устраивают представления на автомобилях на улицах краевой столицы.
Власти Краснодара объявили войну гонщикам и антипарковщикам
В Краснодаре усилят меры по борьбе с нарушителями правил дорожного движения, в частности, с гонщиками и антипарковщиками.
Как сообщил мэр города Евгений Наумов на своем Telegram-канале, в центре внимания властей окажется беспредел на улицах, особенно на улице Красной, где нарушения становятся систематическими.