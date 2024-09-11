Новые правила заработали для таксистов: что изменится и подорожают ли поездки

В регионе заработали новые правила для таксистов. Им нужно получать полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Кроме того, запрещено теперь садиться за руль мигрантам. Как скажутся новшества на работе такси?
Указ о запрете привлечения иностранцев к работе в легковом такси в регионе был подписан 20 марта. У тех, кто занимается этой деятельностью, было три месяца с момента вступления указа в силу, чтобы новое требование соблюсти.
Новшество призвано, в частности, сделать рынок в сфере пассажирских перевозок более безопасным, сократить число нарушений, в том числе в сфере миграции. Их немало. Это показала операция «Такси», которую Госавтоинспекция провела в регионе в конце июля. Как сообщили в областном Управлении ГАИ, было пресечено 183 нарушения миграционного законодательства: несоблюдение правил въезда, режима пребывания в России, предоставление ложных сведений, нарушение порядка осуществления трудовой деятельности. Выявили и несоблюдение установленных для иностранцев ограничений на работу. По итогам суды региона приняли решения о выдворении из России 24 нарушителей.
«Мне кажется, это правильная мера, — поделилась с нами нижегородка Оксана. — Пусть будет больше порядка. Если для таксиста-иностранца нарушение российских законов — норма, то что ему мешает нарушить те же правила дорожного движения?».
Вместе с тем есть мнение, что уход иностранцев из этой сферы может повлиять на цены, потому что водителей просто станет меньше.
«Цены и так уже повысились, — рассуждает жительница Нижнего Новгорода Марина. — На днях я ехала от улицы Горького до проспекта Союзный. Заплатила 920 рублей. Два года назад поездка по такому же маршруту, даже на большее расстояние — до улицы Гаугеля, обходилась мне в 400 рублей. Но я не думаю, что дело в наличии или отсутствии иностранцев. Просто подорожали бензин, запчасти, сами автомобили. Ездить на такси я стала существенно реже. Но хотелось бы, конечно, чтобы и эти нечастые поездки были безопасными».
Как раз на защиту пассажиров такси во время поездок направлено ещё одно новшество: обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
«В случае причинения вреда жизни и здоровью пассажиров такси возмещение будет выплачиваться из лимита не 500 тысяч рублей, как по ОСАГО, а из расчёта 2 миллиона рублей по ОСГОП», — прокомментировали в Российском союзе автостраховщиков.
При этом в РСА отмечают, что сегмент такси продолжает оставаться довольно аварийным. По данным Банка России, частота страховых случаев по полисам такси по итогам 2023 года в 6,6 раза выше, чем по полисам на другие легковые машины. С этим и связано нововведение.
Но не приведёт ли требование к оттоку таксистов? Эксперты так не думают. За отсутствие полиса прямо сейчас никто штрафовать не будет. У перевозчиков с разрешением на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми такси начиная с 1 сентября есть 60 дней на заключение договора ОСГОП и представления о нём информации. Однако же если в срок договора и данных о нём в региональном реестре перевозчиков такси не окажется, разрешения на перевозку приостановят, а через 30 дней вообще аннулируют.
Стоимость полиса ОСГОП должна составить от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей в год. Скажется ли это на стоимости поездок, скоро узнаем.
Ранее сайт pravda-nn.ru разбирался, почему такси стало дорогим удовольствием для нижегородцев.