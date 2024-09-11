Новые правила заработали для таксистов: что изменится и подорожают ли поездки

«Цены и так уже повысились, — рассуждает жительница Нижнего Новгорода Марина. — На днях я ехала от улицы Горького до проспекта Союзный. Заплатила 920 рублей. Два года назад поездка по такому же маршруту, даже на большее расстояние — до улицы Гаугеля, обходилась мне в 400 рублей. Но я не думаю, что дело в наличии или отсутствии иностранцев. Просто подорожали бензин, запчасти, сами автомобили. Ездить на такси я стала существенно реже. Но хотелось бы, конечно, чтобы и эти нечастые поездки были безопасными».