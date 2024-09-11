В Омскую область пытались провезти зараженные гранаты

В минувший вторник, 10 сентября, в Омскую область из Узбекистана доставили три партии гранатов весом 2,468 тонны. В ходе досмотра сотрудники Россельхознадзора выявили признаки заражения плодов червецом Комстока.
Заражение гранатов подтвердила карантинная экспертиза Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Данный вредитель был обнаружен на территории региона впервые с начала года.
Червец Комстока включен в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза» и является крайне вредным для большинства растений. Зараженные растения покрываются налетом, который способствует распространению грибка, что приводит к ухудшению вкусовых качеств растения, а также сокращению срока хранения.
«Червецы массово расселяются на побегах и листьях растений. Они вызывают усыхание и отмирание побегов, что приводит к пожелтению и опаданию листвы и преждевременному опаданию плодов. Червецы распространяются через заражённый посадочный материал, инструменты, плоды, растительные остатки и воду. Главная мера борьбы — тщательный досмотр подкарантинного материала при ввозе заражённой растительной продукции на территорию страны», — рассказала начальник отдела карантина растений, качества и безопасности зерна и семенного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области Лариса Чернышева.
Собственнику продукции вынесли предписание о фумигации для предотвращения распространения червеца на территории Омской области. После проведения необходимых процедур и повторного исследования партия была допущена к продаже.