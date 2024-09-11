В Омскую область пытались провезти зараженные гранаты

«Червецы массово расселяются на побегах и листьях растений. Они вызывают усыхание и отмирание побегов, что приводит к пожелтению и опаданию листвы и преждевременному опаданию плодов. Червецы распространяются через заражённый посадочный материал, инструменты, плоды, растительные остатки и воду. Главная мера борьбы — тщательный досмотр подкарантинного материала при ввозе заражённой растительной продукции на территорию страны», — рассказала начальник отдела карантина растений, качества и безопасности зерна и семенного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области Лариса Чернышева.