Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым

Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни.
Церемония прощания проходит в центре «Планета КВН» в Москве. После прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.
На церемонию прощания с телеведущим пришли его сын Александр Масляков, родственники и близкие, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущий Леонид Якубович, Константин Райкин и братья Аскольд и Эдгар Запашные, актриса Екатерина Скулкина.
Венки на похороны направили родные и близкие ведущего, президент России Владимир Путин, команда «Сборная РУДН», команда «Городъ Пятигорскъ», команда КВН «СОК», Первый канал.
Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи «Клуб веселых и находчивых». В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи «Веселые ребята», «Песня года», «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!» и «Адреса молодых». Программу «Клуб веселых и находчивых» возродили в 1986 году. Масляков — заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», отмечен другими наградами.