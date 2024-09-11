У волгоградца в аэропорту изъяли 30 кг гаек, купленных в Турции

Во время таможенного контроля багажа пассажиров, прилетевших в Волгоград из Турции, у гражданина России обнаружили товары не для личного пользования. Мужчина проходил по «зеленому» коридору с багажом, что указывало на отсутствие у него товаров, которые необходимо декларировать.
В чемодане и сумке у волгоградца находились 344 единицы автомобильных ступичных гаек. Общий вес груза превысил 30 кг. По словам авиапассажира, он купил крепежные элементы в Стамбуле для последующей реализации. О необходимости декларирования он не знал, сообщили на таможенном посту Аэропорт Волгоград Астраханской таможни ЮТУ.
Товар изъят до решения суда. В отношении волгоградца возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).