У волгоградца в аэропорту изъяли 30 кг гаек, купленных в Турции

Во время таможенного контроля багажа пассажиров, прилетевших в Волгоград из Турции, у гражданина России обнаружили товары не для личного пользования. Мужчина проходил по «зеленому» коридору с багажом, что указывало на отсутствие у него товаров, которые необходимо декларировать.