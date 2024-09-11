Пожароопасный сезон завершился на севере Иркутской области

— Наиболее горимыми в этом году оказались самые северные районы области: Бодайбинский, Катангский, Киренский и Мамско-Чуйский. На их территории было зарегистрировано 244 лесных пожара, это 30,8% от всех возгораний в области. Огнем пройдено 140 341 гектар или 83,5% от общих по региону площадей, — поделился министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.