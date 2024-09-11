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Пожароопасный сезон завершился на севере Иркутской области

На территории девяти лесничеств установилась дождливая погода.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области завершился пожароопасный сезон на территории девяти северных лесничеств. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, опасность появления пожара ушла в лесах Бодайбинского, Усть-Илимского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского и Усть-Кутского районов. На землях лесничеств в перечисленных муниципальных образованиях установилась дождливая погода.

— Наиболее горимыми в этом году оказались самые северные районы области: Бодайбинский, Катангский, Киренский и Мамско-Чуйский. На их территории было зарегистрировано 244 лесных пожара, это 30,8% от всех возгораний в области. Огнем пройдено 140 341 гектар или 83,5% от общих по региону площадей, — поделился министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Стоит отметить, что некая часть пожаров в северных районах появилась из-за сильных гроз. А тушение осложняла отдаленность мест. Начиная с 27 августа в Иркутской области не произошло ни одного лесного пожара. Что касается остальных районов, то там пожароопасный сезон завершится с установлением соответствующих погодных условий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спортсмен из областного центра завоевал бронзовую медаль на соревнованиях боевых искусств.