Зарплаты продажников в Ростовской области увеличились до 150 тысяч рублей

Выяснилось, что на позиции менеджера по продажам в донской столице сейчас можно зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц. За указанную сумму специалисты должны привлекать крупных заказчиков, формировать и развивать клиентскую базу, а также вести прямые продажи.