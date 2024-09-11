Зарплаты продажников в Ростовской области увеличились до 150 тысяч рублей

Рейтинг профессий с самыми высокими зарплатами в Ростове-на-Дону составили в сентябре 2024 года аналитики портала SuperJob.
Выяснилось, что на позиции менеджера по продажам в донской столице сейчас можно зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц. За указанную сумму специалисты должны привлекать крупных заказчиков, формировать и развивать клиентскую базу, а также вести прямые продажи.
На втором месте оказались водители-экспедиторы. Судя по отдельным вакансиям, таким работникам в месяц готовы платить от 130 до 160 тысяч рублей. Главное требование — водительское удостоверение категории «В» и знание города.
На третьем месте — инженеры ПТО с возможностью выплат от 125 тыс. рублей. В обязанности таких сотрудников входит сопровождение строительных работ и ведение документации.
— Кроме того, в топе высокооплачиваемых оказались должности главного бухгалтера и инженера по слаботочным системам, — уточняют аналитики.
Добавим, IT-специалисты, кроме Ростова-на-Дону, также высоко ценятся в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Ранее большие зарплаты нашли у 4,7% работников в Ростовской области.