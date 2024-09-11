В «Дягилевской» гимназии Екатеринбурга сменилось руководство

В «Дягилевской» гимназии № 8 в Екатеринбурге сменилось руководство. Должность директора заняла Наталья Швидко. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в департаменте образования мэрии Екатеринбурга.
Общий трудовой стаж Натальи Алексеевны достигает 23 годов. В руководящей должности она была 16 лет. Новый директор является представителем педагогической династии в третьем поколении. Имеет опыт педагогической и административной работы.
— В 1998 году окончила Государственный Северо-Казахстанский педагогический Университет, музыкально-педагогический факультет, специальность учитель музыки/дирижер детского хора, — рассказали в департаменте образования.
Свою профессиональную деятельность Швидко начала в качестве заместителя директора в детской школе искусств. Там она проработала пять лет. В системе общего образования она с 2004 года. С 2018 года по настоящее время-директор МАОУ СОШ № 71.