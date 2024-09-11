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Международная премия «Чистый звук» объявила прием заявок

Международная премия за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук» начинает прием заявок от участников. Вручение пройдет в 2025 году в третий раз.

Источник: Звук

Международная премия за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук» начинает прием заявок от участников. Вручение пройдет в 2025 году в третий раз.

Премия присуждается по нескольким номинациям: опера, хоровые произведения, камерная вокальная музыка, оркестровая музыка, камерная инструментальная ансамблевая и сольная музыка. Будут оцениваться также сборники аудиозаписей с разным составом исполнителей и отреставрированные архивные записи.

В отборе участвуют фонограммы, выпущенные не ранее 1 января 2021 года и не позднее 12 января 2025 года.

Премия позволяет оценить труд не только тех, кто на сцене, но и тех, кто трудится за кулисами, создавая для широкой публики шедевры фонографического искусства.

Мария Соболева
один из ведущих звукорежиссеров России в области академической и джазовой музыки.

Ранее Звук Медиа выяснил, в чем разница между академической и классической музыкой.