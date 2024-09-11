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В водах Азовского моря стало больше моллюсков

Изменения происходят из-за повышения солёности.

Источник: РИА "Новости"

В водах Азовского моря регистрируется увеличение количества моллюсков. Об этом сообщается в материалах Азово-Черноморского филиала института ВНИРО.

Сейчас выясняют, где находится больше всего беспозвоночных. Рост количества промыловых моллюсков, ракообразных и личинок хирономид был спровоцирован увеличением солёности.

Чтобы изучить водные биоресурсы и среду их обитания в озерах Северного Приазовья, ученые отправились в сентябре 2024 года в экспедицию. Её результаты будут известны позже.

Ранее сообщалось о находке в водах Азовского моря 20 млн тонн деликатесного моллюска анадара, который завозят в столичные рестораны.

Этот моллюск фильтрует воду, а также является диетическим продуктом.

экология