В водах Азовского моря стало больше моллюсков

В водах Азовского моря регистрируется увеличение количества моллюсков. Об этом сообщается в материалах Азово-Черноморского филиала института ВНИРО.
Сейчас выясняют, где находится больше всего беспозвоночных. Рост количества промыловых моллюсков, ракообразных и личинок хирономид был спровоцирован увеличением солёности.
Чтобы изучить водные биоресурсы и среду их обитания в озерах Северного Приазовья, ученые отправились в сентябре 2024 года в экспедицию. Её результаты будут известны позже.
Ранее сообщалось о находке в водах Азовского моря 20 млн тонн деликатесного моллюска анадара, который завозят в столичные рестораны.
Этот моллюск фильтрует воду, а также является диетическим продуктом.