Главные новости 11 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 сентября 2024 года.
В США состоялись первые дебаты Трампа и Харрис
В ночь с 10 на 11 сентября состоялись первые и, возможно, единственные дебаты между кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Несмотря на то, что дебаты начались с рукопожатия кандидатов по инициативе Харрис, за почти 2-часовой эфир они не раз переходили на личности.
Минпромторг рекомендовал убрать с полок магазинов «неправильный мед»
Минпромторг рекомендовал торговым сетям усиливать контроль за медом из-за массовой фальсификации. Согласно Роскачеству, до 60% исследуемых образцов — «псевдомед». С сентября действует закон, ужесточающий требования к качеству меда. Ретейлеры должны информировать поставщиков о соответствии ГОСТу.
СМИ: США могут разрешить Киеву бить вглубь РФ в ближайшие недели
США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на дальнобойное оружие для ударов по России, сообщил госсекретарь Блинкен. 11 сентября он и британский коллега Лэмми посетят Киев, а окончательное решение будет принято после встречи Байдена и Стармера 13 сентября.
В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов
В Белгородской области с рельсов сошли локомотив и вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Причиной произошедшего названо «вмешательство в работу железнодорожного транспорта». На ЮВЖД был сформирован оперштаб по ликвидации последствий происшествия.
В Москве прошли новые обыски по делу о теракте в «Крокусе»
Следствие провело обыски в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». В первые сутки после атаки состоялось не менее 11 обысков в квартирах и хостелах. Обыски в гостинице, расположенной в 7 минутах от метро Бауманская, прошли 23 марта.