Главные новости 11 сентября 2024 года

В ночь с 10 на 11 сентября состоялись первые и, возможно, единственные дебаты между кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Несмотря на то, что дебаты начались с рукопожатия кандидатов по инициативе Харрис, за почти 2-часовой эфир они не раз переходили на личности.