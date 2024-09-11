Более 13 тысяч гектаров земли заросли сорняками в Иркутской области

В Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия на территории Приангарья провели 813 мероприятий, ориентированных на контроль и надзор. Обследовали более 42,4 тысячи гектаров земли. Выяснилось, что на 13,3 тысячи гектаров сельскозземель выявлены нарушения. Там много сорняков, мусора и отходов деревообработки.