Более 13 тысяч гектаров земли заросли сорняками в Иркутской области

В Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия на территории Приангарья провели 813 мероприятий, ориентированных на контроль и надзор. Обследовали более 42,4 тысячи гектаров земли. Выяснилось, что на 13,3 тысячи гектаров сельскозземель выявлены нарушения. Там много сорняков, мусора и отходов деревообработки.
— Правообладателям участков объявлено 815 предостережений, выдано 34 предписания об их устранении, завели 121 дело об административных правонарушениях, а также вынесли 56 постановлений о назначении административного наказания, — рассказали в пресс-службе управления.
Обратно в оборот вовлекли 1,1 тысячу гектаров земли. Сообщается, что до этого участки либо не использовались, либо были с различными нарушениями. Также убрали 21 свалку на общей площади 11,3 гектара.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Иркутской области завершился пожароопасный сезон.