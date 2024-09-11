Как правильно выбрать гитару для начинающих: практические советы

— Дредноут. В этом случае корпус гитары напоминает авокадо, то есть массивный, широкий. Как правило, дредноут может похвастаться более глубокими низкими частотами. Да и в целом звучит, пожалуй, громче всех остальных. Но есть и недостатки: скажем, инструмент такой формы не слишком подходит для людей невысокого роста. Уж больно он громоздкий. — Гранд аудиториум. А вот этот подвид акустики куда удобнее ложится в руки. Обычно отличается сбалансированным и ровным звуком. — Фолк. По форме такая гитара больше всего напоминает классическую. Даже в звучании есть что-то схожее: тихое, нежное. — Джамбо. Корпус чуть шире, чем у гранд аудиториум, и чуть уже, чем у дредноута. По звуку, соответственно, тоже где-то между. Глубокие низкие и средние частоты. — Двенадцатиструнная. Помните такую у гитариста Eagles? Если нет, мы поясним: все то же самое, но каждая струна дублируется. То есть две шестых, две пятых, две четвертых и так далее. Этот инструмент лучше всего подходит для песенного жанра, и его задача — выдавать более плотное и насыщенное звучание. Ведь, как известно, однотонные струны прекрасно резонируют друг с другом. Но и инструментальные композиции на двенадцати струнах звучат отменно, о чем свидетельствует подборка ниже.