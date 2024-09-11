Как правильно выбрать гитару для начинающих: практические советы

На гитаре много кто хочет научиться играть. Хотя бы ради того, чтобы у костра посиделки устраивать. Но мало пойти в магазин и выбрать первый попавшийся инструмент — надо еще и разобраться, что к чему. А большинство, как правило, покупает гитару наобум и потом сталкивается с критикой преподавателя. Мол, почему взял, не посоветовавшись? Почему не учел ряд важных требований? Чтобы таких казусов не было, мы подготовили новый материал. Здесь вы узнаете все о гитарах и их характеристиках. А еще, возможно, с ходу найдете инструмент мечты. Дерзайте! Плейлист с лучшими виртуозами мира станет вашей путеводной звездой.
Именитый шестиструнный инструмент — не только самый популярный в мире, но и, пожалуй, самый многогранный. Разновидностей столько, что глаза разбегаются. Да и запутаться легко. Но мы постараемся разложить все по полочкам.
Есть акустика помещения и акустическая аудиосистема, а есть гитара с соответствующим названием. Суть везде одинаковая: каковы материалы и их конструкция, таков и звук. И никакой вспомогательной электроники. Вот и всем известный «дворовый» инструмент функционирует только за счет дерева и специального отверстия — резонатора. Если все еще непонятно, немножко поясним.
Когда вы дергаете за струну, то образуете звуковую волну определенной длины. Та самая волна входит в резонанс с деревом. Далее звук распространяется через отверстие, о котором мы уже упоминали. В общем, элементарные законы физики и никакого мошенства!
Звучание акустической гитары зависит от многих факторов. Породы дерева, конструкции самого инструмента, накладки на грифе… Но к этому вопросу мы вернемся позже. А пока предлагаем оценить творчество Дэниэла Падима — одного из признанных мастеров фингерстайла.
Этот инструмент пришел к нам еще из Средних веков. В нем соединились бардовские и испанские традиции. Да и старые добрые менестрели на чем-то похожем играли. Оттого и название столь символическое.
Считается, что классическая гитара лучше всего подходит для новичков. Во-первых, она куда мобильнее своих более «габаритных» собратьев. А во-вторых, тут стоят совсем другие струны: нежные нейлоновые против жестких металлических на акустике. Надо ли говорить, где проще зажимать аккорды?
Но не обманывайтесь: освоить классическую гитару совершенно не так легко, как кажется. Если амбиции гитариста простираются дальше песенного жанра, то уже придется попотеть. А все дело в нюансах, которые таят в себе нейлоновые струны. Скажем, звукоизвлечение около бриджа будет более звонким, а близ грифа — глуховатым. Золотая середина — игра рядом с уже известным нам резонатором. Но, конечно, все зависит от замысла, который заложил в произведение автор. А еще — от правильной постановки рук. Один неверный штрих — и вы в пролете. Это словно на скрипке играть.
Пожалуй, звание лучшего академического гитариста в мире некогда носил Алексей Зимаков — наш с вами соотечественник. Он владел инструментом в совершенстве. Жаль только, что скончался трагически. Да и записи маэстро не так-то просто найти в интернете. Но английский музыкант Джулиан Брим недалеко ушел от своего коллеги. Вы только послушайте: нейлоновая «шестиструнка» буквально поет в его руках!
Подробнее об отличиях акустической гитары от классической мы расскажем позже, когда будем обсуждать выбор инструментов. А пока перед вами — главный атрибут рокеров. И это…
Предыдущие шестиструнные красавицы полагались исключительно на резонанс от струн и дерева, а тут балом правит электроника. Все абсолютно логично. Каждая электрогитара зиждется на звукоснимателях — специальных встроенных девайсах, преобразующих электрические волны в звук. Иными словами, любая извлеченная вами нота автоматически становится громче и даже приобретает определенный оттенок. Правда, для того, чтобы электрогитара работала исправно, нужно еще несколько приборов. Например, усилитель и соединительный провод. Иначе верная спутница металиста рискует превратиться в красивое, но бесполезное бревно.
Чаще всего на электрогитаре стоят два звукоснимателя: тот, что возле грифа, и тот, что возле бриджа — мостика на корпусе гитары, где располагается струнодержатель. Устройства находятся прямо под струнами и служат заменой резонатора. Этакие маленькие коробочки с проводами.
Звукосниматель рядом с грифом носит красноречивое название neck и отвечает за чистый звук. «Бриджевый», в свою очередь, дает нам тот самый злой рокерский дисторшн-саунд, который мы знаем. Работу девайсов контролирует позиционный переключатель.
На электрогитаре играют практически все — от блюзовых звезд до матерых металистов. Но лучше всего этот инструмент, на наш взгляд, раскрывается с подачи Энди Джеймса — нынешнего гитариста Five Fingers Death Punch. Впрочем, музыкант сделал себе имя еще задолго до вступления в группу. Так послушаем же его сольные работы, друзья!
Наверняка вы встречали на просторах интернета насмешки в сторону басистов. Те самые бородатые анекдоты об отсутствии личной жизни и «ненужности» в группе. Но иногда шутки остаются просто шутками, без всякого намека на правду. Потому что бас — это часть ритм-секции. Каркас любого коллектива. Задача музыканта — не просто ноты перебирать, но и нужный грув улавливать. Дополнять барабанщика. Так что не стоит недооценивать этого четырехструнного гиганта.
По звуковому диапазону на басе не разбежишься. Это вам не гитара. Инструмент скорее напоминает фортепиано в нижнем регистре. От малой октавы до контр- и даже субконтроктавы.
Техника игры тоже совершенно другая. Тут надо не просто дергать за струны, а буквально «пробивать» их пальцами. Собственно, прием под названием слэп — «шлепок» — тоже отсюда родом. Именитые виртуозы иной раз такие пассажи выдают, что волей-неволей челюсть отвисает. Только послушайте, что вытворяет трио в лице Стэнли Кларка, Маркуса Миллера и Виктора Вутена! Грув — наше почтение.
Как правило, бас на порядок тяжелее гитары, потому что струны толще. Да и корпус может быть очень массивным.
В остальном принцип работы уже очень нам знаком: резонатор, дерево и иногда звукосниматели.
Кажется, по основным характеристикам пробежались. Теперь самое время определиться: что именно вам нужно и почему?
Прежде всего надо хорошенько подумать о целях приобретения. А именно — о жанре, в котором вы будете развиваться. Акустическая гитара — звонкий инструмент, особенно хорошо раскрывающийся на аккордах. А значит, прекрасно подходит для песен. Не зря те же Тейлор Свифт и Эд Ширан выступают с акустикой на концертах!
Новые грани инструмента помогает раскрыть и фингерстайл. Речь идет о направлении, в котором гитара превращается в целый оркестр. Воедино сплетаются партии баса, аккомпанемента, ударных и даже вокала. И все это — на одной лишь акустике с шестью струнами.
Итак, с музыкой определились. Теперь пора брать быка за рога, а точнее, гитару за гриф. Сперва рассмотрим основные формы и размеры инструмента.
— Дредноут. В этом случае корпус гитары напоминает авокадо, то есть массивный, широкий. Как правило, дредноут может похвастаться более глубокими низкими частотами. Да и в целом звучит, пожалуй, громче всех остальных. Но есть и недостатки: скажем, инструмент такой формы не слишком подходит для людей невысокого роста. Уж больно он громоздкий. — Гранд аудиториум. А вот этот подвид акустики куда удобнее ложится в руки. Обычно отличается сбалансированным и ровным звуком. — Фолк. По форме такая гитара больше всего напоминает классическую. Даже в звучании есть что-то схожее: тихое, нежное. — Джамбо. Корпус чуть шире, чем у гранд аудиториум, и чуть уже, чем у дредноута. По звуку, соответственно, тоже где-то между. Глубокие низкие и средние частоты. — Двенадцатиструнная. Помните такую у гитариста Eagles? Если нет, мы поясним: все то же самое, но каждая струна дублируется. То есть две шестых, две пятых, две четвертых и так далее. Этот инструмент лучше всего подходит для песенного жанра, и его задача — выдавать более плотное и насыщенное звучание. Ведь, как известно, однотонные струны прекрасно резонируют друг с другом. Но и инструментальные композиции на двенадцати струнах звучат отменно, о чем свидетельствует подборка ниже.
Конечно, мы перечислили далеко не все подвиды акустики. Есть еще баритон-гитара, тенор-гитара, отечественная семиструнка, тревел-гитара и так далее. Но это частные случаи. О них мы расскажем как-нибудь в другой раз.
Теперь еще один важный пункт: массив или фанера? В данном случае под словом «массив» имеется в виду корпус из цельного дерева. А фанера — ну, она и в Африке фанера. Опилки деревянные, да и все тут. Как у Винни Пуха в голове.
Как правило, фанерные инструменты производят в Китае или Индонезии. Это самые дешевые гитары, но и самые халтурные по сборке, соответственно. Уверяем вас, они не проживут и двух лет: от смены климата лады начнут выпирать, дека — трескаться и разваливаться… Но самое главное — звук совершенно не оправдает ожиданий. Он будет тихим, несбалансированным и пластмассовым. С таким же успехом можно купить игрушечную гитару в детском магазине. Кстати, обратите внимание: в описании китайских и индонезийских моделей почти никогда не упоминается страна производства. Потому что иначе маркетинг — коту под хвост.
Гораздо лучше взять инструменты из цельного дерева. Они на порядок дороже, но и качеством выше. Определить, массив перед вами или нет, достаточно легко: стоит заглянуть в резонатор и посмотреть, как он собран по краям. Если видите «слоистый пирог» — значит, фанера. А вот продольные полосочки, напоминающие «кольца жизни» у дерева, сразу указывают на элитное происхождение модели.
Самый оптимальный вариант в соотношении «цена — качество» — это инструменты-полумассивы. То есть верхняя дека цельная, а все остальное — опилочное. «Массивная» часть корпуса дает очень большое подспорье в звуке. Добавляются насыщенные бархатные басы, увеличивается «громкость» инструмента, да и в общем частотный диапазон расширяется. Хорошие «полумассивные» гитары производят в США и Японии. В Корее тоже есть шанс найти неплохую «рабочую лошадку».
Обращайте внимание на возраст шестиструнных подопечных: чем старше они, тем выше вероятность их «долгожительства». Скажем, если уж гитара 1974 года выпуска дошла до вас в целости и сохранности — значит, готова служить верой и правдой еще минимум лет двадцать.
Возраст инструментов можно определить либо по серийному номеру, либо по характеристикам на сайте производителя. Но, конечно, новые японские и американские гитары тоже являются гарантами качества.
Однако самые премиальные акустики — это те, что собраны полностью из цельного дерева. Включая верхнюю и нижнюю деку. В редких случаях сюда же добавляются боковины-обечайки. Звук у таких инструментов сбалансированный по всем параметрам и прекрасно ложится в студийный микс. Но это — удел профессионалов и далеко не каждому по карману.
Параметры выбора такой гитары такие же, как и акустики. Фанера или массив, хороший производитель или плохой, качественная сборка или не очень… Но есть принципиальная разница, и заключается она не только в струнах и размерах корпуса. Скажем, у классической гитары гриф куда шире, чем у акустической. Поэтому если вы берете гитару ребенку, то лучше обратите внимание на модель ¾. Найти уменьшенные версии инструментов куда сложнее, чем кажется, но фирма Hohner частенько такие выпускает.
Сейчас, наверное, возникнут противоречия. Говорим, что китайские гитары покупать ни в коем случае нельзя, и в то же время обращаем внимание на бренд с цехами в Поднебесной. Как так-то? Но подождите возмущаться: Hohner — не такой уж и плохой вариант для начинающих. Может быть, долгие годы он и не проживет, но службу новичку сослужит хорошую. По крайней мере сборка здесь попрочнее, чем у других гитар. А стоимость щадящая — от 3−4 до 9 тысяч рублей в среднем.
Неплохие инструменты производит и чешская фирма Cremona. Эти гитары чуть подороже, чем Hohner, но зато и подолговечнее. При хорошем обращении могут полвека кочевать из рук в руки! Звук тоже вполне добротный, хотя откровений от него ждать не стоит.
Ну, а коль хочется замахнуться на что-то более пафосное, то японские Grand Shinano и Yamaha вам в помощь. Любители фламенко могут позариться на Alvarez, например. Но там уже и ценовые категории совсем другие — от 50 тысяч рублей и выше.
В отличие от акустики, классическая гитара заточена под академическую или же испанскую музыку. Впрочем, «Куклу колдуна» на ней тоже сыграть можно.
Итак, ранее мы уже упоминали о гитарах из цельного дерева. Но ведь деревьев-то в мире не одно, а несколько! Похлеще, чем в лесу Фангорн из «Властелина колец»! Поэтому понять, что именно вам нужно, на первом этапе бывает трудно.
Каждая порода древесины по-своему отражается на звуке инструмента. Сейчас мы перечислим самые основные материалы. Речь идет о верхней деке, потому что именно она больше всего влияет на конечный результат.
— Ель. Говорят, если верхняя дека — массив ели, то гитара будет звучать звонко, насыщенно и плотно. Прям «стена звука». Самое то для песенного жанра и более бравурных произведений фингерстайла. — Кедр. А вот это дерево дает более сбалансированный, нежный звук. Лиричные произведения тут звучат как никогда хорошо. Все нюансы раскрываются на полную. — Красное дерево или махагони. Хочется раскатистых бархатистых басов? Тогда вам сюда. Средние частоты тут тоже звучат весьма сбалансированно.
Нижняя дека проектируется из других материалов, каждый из которых тоже имеет свои особенности. Например, палисандр дает хорошие обертоны и подчеркивает верхние частоты. А уж если речь идет о массиве, то и вовсе на выходе получается красота. Только представьте себе инструмент из цельного кедра и палисандра! Просто сказка: и басы отменные, и верхние ноты в звучании не проигрывают.
Реже встречаются сапеле, клен и коа. Первая порода отличается большой прочностью, а также подходит для всех музыкальных стилей. Клен, в свою очередь, прекрасно сочетается с концертным исполнением, так как хорошо прослушивается в миксе. А вот коа — куда более дорогое и редкое дерево, а потому дает инструменту уникальное яркое звучание. Впрочем, в качестве бюджетного варианта лучше рассмотреть гитару с нижней декой из ореха. Эффект примерно тот же, но дешевле в разы.
В случае с электрогитарой влияние дерева не столь очевидно, однако свои нюансы тоже имеются. Например, ольха и липа могут похвастаться четким ровным частотным диапазоном. Правда, вторая требует хорошей лаковой защиты. Ясень добавляет гитаре сустейна, то есть способствует продолжительному звучанию нот. А вот для тяжелой музыки наиболее оптимальным считается махагони или его более бюджетный вариант — агатис. Но учтите: в данном случае «дешевле» автоматически означает «хуже».
Перед покупкой гитару надо обязательно проверить на наличие трещин и сколов. Если вы обнаружили повреждения на деке в районе бриджа, то можете смело попрощаться с инструментом. Век его короток, да и звук на полную уже не раскроется. Продавцы начнут рьяно убеждать вас, что ходили к мастеру и заделывали трещины, но вы на это не ведитесь. Такое — смертный приговор для любой гитары. Если модель японская или американская, то максимум, что мы можем вам предложить — это сторговаться на треть рыночной цены. А лучше что-то еще поискать.
Но не путайте трещины с небольшими потертостями. На звук второе совершенно не влияет.
К сколам на грифе тоже стоит относиться с изрядной долей скепсиса. Чем больше скол, тем выше вероятность, что гитару уронили. Такой инструмент может подвести в самый неподходящий момент.
Второй важный критерий качества — это колки. То есть приспособления для намотки струн на головке грифа. Проверьте их как следует. На плохих гитарах колки либо прокручиваются и болтаются, либо заедают и, как следствие, плохо держат строй. В идеале нужна золотая середина. Рекомендуем обратить внимание на продукцию Yamaha или Gotoh. На японских и американских моделях, как правило, никогда не ставят плохую фурнитуру.
Расстояние между струной и накладкой грифа должно быть тоже умеренным. Для проверки зажмите одновременно первый и восемнадцатый лады. Зазор менее 0,2 миллиметра говорит об излишней «выпуклости» грифа. Инструмент в таком случае звенит, как индийский ситар, а на некоторых ладах струны вообще не звучат.
Встречается и зазор более 1 миллиметра. Тогда гриф, напротив, вогнут внутрь, а струны тяжело зажать даже опытным гитаристам.
Конечно, ровность грифа можно настроить с помощью так называемого анкерного ключа. Но если это не сделал до вас продавец, то стоит задуматься.
Наконец, электроника. Нормально ли вставляется шнур в гитарное гнездо? Нет ли треска при прокручивании потенциометров и позиционных переключателей? Исправно ли работают звукосниматели? Да, в случае с электрогитарой обязательно надо иметь под рукой усилитель. Если вам не желают его предоставить, то… опять же, есть повод для сомнений.
На акустическую и классическую гитару тоже частенько устанавливают систему подключения. Она выражается в виде темброблока, эквалайзера и так называемого пьезодатчика. Принцип проверки тот же.
Но даже если кажется, что вы уже держите в руках инструмент мечты, не торопитесь с приобритением. Важно попробовать разное. Идеальная гитара должна соответствовать всем параметрам. То есть быть удобной, эргономичной, хорошо звучать и не разваливаться на ходу.
Главное — никогда не покупайтесь на внешний вид, как многие новички. Это последнее, что вас должно волновать. Потому что чаще всего за красивой оберткой скрывается пустышка и халтура. А, как известно, качество превыше всего.
Тут задача сводится к предыдущей — к целеполаганию. Имейте в виду, что у каждого свое восприятие. Может быть, вы ищете гитару с бархатным звуком для исполнения академической музыки? Мечтаете бить по струнам и барабанить по деке, как фингерстайл-виртуоз Марчин Патшалек? Как насчет запилить соло, подражая покойному Эдди Ван Халену?
Конечно, новичок не сможет что-то сыграть на желаемом инструменте. Если навыков совсем нет, ничего не поделаешь. Но вы как минимум можете покрутить колки или провести по струнам вниз, чтобы проверить качество звука. Этого будет достаточно.
Нетрудно догадаться, что начинающие гитаристы не должны выбирать «рабочую лошадку» самостоятельно. Стоит либо проконсультироваться у преподавателя, либо расспросить менеджеров музыкального магазина. Как правило, хорошие специалисты сразу помогут определиться с выбором.
Но куда же пойти за покупкой? Об этом — наш следующий пункт.
В нашей стране много крупных сетевых фирм. Например, «Музторг», PopMusic, «Мир музыки», «Динатон» и другие. Местные консультанты обычно очень хорошо разбираются в вопросах гитар, да и ассортимент могут предложить немаленький. Есть только одно но: цены. В основном сетевые магазины существенно завышают стоимость инструментов. Аренда, логистика, налоги — все это способствует дополнительной наценке. Комиссионные музыкальные закутки в духе MuzKomissionka и Guitares куда демократичнее в этом вопросе. Там можно найти пускай и подержанные, но редкие инструменты за умеренную цену. Зачастую такие гитары ничуть не хуже новых. Но проверять все равно надо: велик шанс, что попадется условный кот в мешке. В этом плане комиссионные магазины, в отличие от фирменных, не дают никакой гарантии. Впрочем, хорошим подспорьем для гитарной купли-продажи также считаются площадки вроде «Авито» и «Юлы».
Еще раз напоминаем о важности грамотного специалиста в покупке инструментов. Прежде чем ходить по магазинам, стоит хотя бы записаться на пробные уроки к преподавателю. Обычно у учителей гитары всегда имеются под рукой хорошие модели, которые могут подойти непосредственно вам. А там уже и свою шестиструнную любовь можно начинать искать.
Дерзайте, пробуйте! Не ровен час, как в скором времени оседлаете японские Ibanez и Takamine, а также американские Fender, Martin, Taylor и Gibson. Сейчас мы говорим именно о дорогих фирмах, а не о китайских аналогах. Но терпение и труд все перетрут. Даже денежные средства. Спустя время, конечно же.
Однако наша статья все же предназначена для новичков, а не для профи, поэтому напоследок приводим список неплохих брендов с соответствующими ценами. Часть из них уже упоминалась ранее.
— Классическая гитара: Hohner, Grand Shinano, Cremona — Акустическая гитара: Morris, Baton Rouge, Yamaha, Tokai — Электрогитара: Squier.
И, пользуясь случаем, хотим предложить подкаст «Гитарный клуб». Музыкальная теория и разговоры о топовых инструменталистах — что может быть лучше для пытливого ума?
Конечно, мы рассказали о наших шестиструнных друзьях далеко не все. Одни только формы и размеры электрогитары заняли бы добрую половину материала. Стратокастер, телекастер, суперстрат, SG… Каждый подвид предназначен для определенного жанра. Скажем, первые два отлично подходят для классического рока и блюза, а вот вторые уже и на метал тянут. И это мы совсем уж кратенько пробежались.
В общем, к чему все? Гитара — один большой мир, в котором еще много неизведанного и непознанного. Но мы очень надеемся, что наша статья помогла хоть немного разобраться. Кстати, давеча мы подробнее рассказали о выборе других музыкальных инструментов. Это так, на всякий случай. Ну, вдруг.
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