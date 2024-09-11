Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+

В Казани 11 сентября на литературном форуме БРИКС 2024 российская сторона выступила с инициативой создания Ассоциации союза литераторов стран объединения БРИКС. Участники форума поддержали инициативу.
Предполагается, что ассоциация станет платформой для сотрудничества и обмена идеями между писателями из Бразилии, РФ, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и других стран. Проект будет направлен на поддержку молодых авторов, продвижение литературных произведений на международной арене и на создание условий для перевода и публикации работ на языках стран-участниц.
«Создание Ассоциации литераторов стран БРИКС+ — это важный шаг к объединению наших талантов и культур. Проект не только откроет новые горизонты для творчества молодых авторов, но и позволит наладить прочные контакты между писателями, обогащая культурное наследие каждой страны-участника. Казань как центр культурного разнообразия приветствует эту инициативу и готова поддерживать талантливую молодежь на их пути к международной арене», — сказал на открытии форума мэр Казани Ильсур Метшин.
При этом ассоциация планирует ежегодно организовывать литературные форумы и фестивали.
Ранее, 3 сентября, на Восточном экономическом форуме руководитель экспертного совета БРИКС — Россия, проректор «Высшей школы экономики», шерпа России в «Женской двадцатке» Виктория Панова заявила, что расширение БРИКС в 2024 году повысило эффективность работы объединения. По ее словам, новые страны-члены не просто интегрировались, но и уже предлагают новые идеи.