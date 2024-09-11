Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+

«Создание Ассоциации литераторов стран БРИКС+ — это важный шаг к объединению наших талантов и культур. Проект не только откроет новые горизонты для творчества молодых авторов, но и позволит наладить прочные контакты между писателями, обогащая культурное наследие каждой страны-участника. Казань как центр культурного разнообразия приветствует эту инициативу и готова поддерживать талантливую молодежь на их пути к международной арене», — сказал на открытии форума мэр Казани Ильсур Метшин.