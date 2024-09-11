«Только в объезд»: новый «дорожный сюрприз» готовят жителям Владивостока

С 12 сентября по 26 сентября на участке дороги возле дома № 10 по улице Магнитогорской будет ограничено движение транспорта и парковка автомобилей. Объезд возможен по улицам Чкалова, Кирова, а также по проспекту 100-летия Владивостока. Чтобы объехать перекрытую зону, можно воспользоваться улицами Чкалова, Кирова и проспектом 100-летия Владивостока.