«Только в объезд»: новый «дорожный сюрприз» готовят жителям Владивостока

Часть улиц в районе Магнитогорской во Владивостоке перекроют на две недели из-за ремонта теплосетей, сообщает ИА PrimaMedia.
С 12 сентября по 26 сентября на участке дороги возле дома № 10 по улице Магнитогорской будет ограничено движение транспорта и парковка автомобилей. Объезд возможен по улицам Чкалова, Кирова, а также по проспекту 100-летия Владивостока. Чтобы объехать перекрытую зону, можно воспользоваться улицами Чкалова, Кирова и проспектом 100-летия Владивостока.
Магнитогорскую перекрывают не в первый раз. Так, в прошлом году здесь перекрывали движение из-за реконструкции тепловой сети.