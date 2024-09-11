Сергей Шелест лично контролирует восстановление подачи газа на 19-й Линии в Омске

Специалисты также параллельно занимаются разработкой технического решения для восстановления поврежденного участка газопровода. В конце прошлой недели уже была проведена оплата всех необходимых материалов. Поставка материалов ожидается 18 сентября. Рабочие приступят к монтажным работам после их получения.