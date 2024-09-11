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Сергей Шелест лично контролирует восстановление подачи газа на 19-й Линии в Омске

Специалисты «Омскгоргаза» уже очистили от грязи поврежденный трубопровод.

Источник: Комсомольская правда

Восстановление подачи газа в районе улицы 19-я Линия в Омске находится на личном контроле мэра Сергей Шелеста и главы Центрального округа Амангельды Мендубаева. О проводимых ремонтных работах ежедневно докладывают губернатору Омской области Виталию Хоценко.

Вчера специалисты «Омскгоргаза» промыли от грязи поврежденный трубопровод. Работы по очистке велись на участке в пойменной части Оми.

Сейчас по поручению губернатора Виталия Хоценко выполняются плановые работы по опрессовке трубы второго участка — от места июльского инцидента до задвижки на склоне реки.

Специалисты также параллельно занимаются разработкой технического решения для восстановления поврежденного участка газопровода. В конце прошлой недели уже была проведена оплата всех необходимых материалов. Поставка материалов ожидается 18 сентября. Рабочие приступят к монтажным работам после их получения.