Отключения горячей воды пройдут в Иркутске перед отопительным сезоном

Заключительные работы перед началом отопительного сезона проводятся в Иркутске. Для этого необходимо было отключить от горячего водоснабжения центральную часть города. В частности, сотрудники участка теплосетей выполняют замену задвижек в сетях и их внутритрубную диагностику.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе оператора тепловых сетей Иркутска, в трубах вырезают специальные «окна», куда запускают специального «робота», определяющего степень износа металла с точностью шага до 1 сантиметра. Это даёт возможность не только провести максимально точную диагностику, но и сократить сроки устранения неполадок на тепловых сетях в зимний период.
В ближайшее время с помощью робота проверят трубопровод под Глазковским мостом. Эти работы станут завершающими перед началом отопительного сезона. Для их проведения н непродолжительный срок будут отключать от горячего водоснабжения часть потребителей.