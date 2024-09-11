Отключения горячей воды пройдут в Иркутске перед отопительным сезоном

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе оператора тепловых сетей Иркутска, в трубах вырезают специальные «окна», куда запускают специального «робота», определяющего степень износа металла с точностью шага до 1 сантиметра. Это даёт возможность не только провести максимально точную диагностику, но и сократить сроки устранения неполадок на тепловых сетях в зимний период.