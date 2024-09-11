Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе в Москве пытались скрыть следы

Организаторы нелегальной экскурсии по коллекторам Неглинки, на которой в августе 2023 года погибли восемь человек, Александр Ким и Никита Дубас хотели скрыть следы преступления, свидетельствуют материалы дела. В частности, они прятали от правоохранителей свои переписки. Суд оставил мужчин под арестом, им предъявлены окончательные обвинения. Еще один фигурант дела — Александр Лазовский — находится в розыске, после смертельной экскурсии он уехал в ОАЭ.