Поиски родственника звезды КВН из Бурятии закончились трагедией

Напомним, пенсионер 4 сентября рано утром уехал в лес, чтобы собрать грибов и валежника. Ближе к вечеру он позвонил родным и сказал, что его УАЗик застрял на бездорожье и теперь он откапывает машину. Где именно он находится не поделился. Поиски начались в тот же день. Волонтеры, полицейские и родные прочесывали километры леса, но безрезультатно.