Поиски родственника звезды КВН из Бурятии закончились трагедией

Ровно неделю длились поиски пропавшего в лесах Верхнего Саянтуя 74-летнего дедушки звезды КВН из Бурятии Татьяны Нежельской. Женщина в социальных сетях попросила волонтеров и местных жителей прийти на помощь. Полицейские даже проверили биллинг телефона пенсионера, но определить точное место нахождения не удалось. В душе артистки теплилась надежда, что он ещё жив и ждет спасения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД Бурятии, мужчину нашли, но к несчастью, мертвым.
— В лесном массиве обнаружен труп данного гражданина. Сейчас у нас полицейские выехали на место для выяснения всех обстоятельств. Тело мужчины будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления обстоятельств смерти, — рассказали корреспонденту правоохранители.
Напомним, пенсионер 4 сентября рано утром уехал в лес, чтобы собрать грибов и валежника. Ближе к вечеру он позвонил родным и сказал, что его УАЗик застрял на бездорожье и теперь он откапывает машину. Где именно он находится не поделился. Поиски начались в тот же день. Волонтеры, полицейские и родные прочесывали километры леса, но безрезультатно.